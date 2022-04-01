Kan ik bestanden hernoemen in creativehub?

Ja, je kunt je bestanden in creativehub hernoemen. Zo doe je dat:

Selecteer het bestand dat je wilt hernoemen Klik op ‘Edit’ (bewerken) in de opties rechts Geef het bestand een nieuwe naam Klik op ‘Done’ (gereed)

Let op: is je creativehub-product al naar je website geïmporteerd, dan wordt een gewijzigde bestandsnaam in creativehub niet automatisch op de website doorgevoerd.

Je moet dan het product opnieuw naar je website importeren zonder de aangepaste informatie op de website te overschrijven. Je kunt de bestandsnaam ook rechtstreeks op je website aanpassen.