Hoe je online je kunst verkoopt met theprintspace

Hoe je je kunst online verkoopt met behulp van creativehub en een eigen e-commercewinkel

Ons online kunstverkoopplatform

Wij streven ernaar om de stress weg te nemen van het opzetten en uitvoeren van online printverkoop. We hebben ons print-on-demand systeem, creativehub, op toonaangevende e-commerceplatforms zoals Shopify en Etsy, met nog 5 extra integraties die in de eerste maanden van 2022 worden uitgebracht.

Dit betekent dat je al je kunstprints via je webwinkel kunt verkopen en dan zorgen wij voor de productie en de verwerking, waarbij de bestelling direct naar je klant wordt verstuurd.

Een voorbeeldwinkel

Bekijk hier een live voorbeeld.

Orderverwerking

Zodra je iets hebt verkocht in je Shopify-winkel, zorgen wij voor de logistiek.

Wij drukken je bestellingen af bij onze professional printstudio, leveren ze aan je klanten en voegen een echtheidscertificaat toe dat samen met je handtekening is afgedrukt.

Dit biedt jouw meer tijd om kunst te maken en je te focussen op marketing van je winkel.

Hoe het werkt

Beginnen met verkopen met creativehub

Klinkt dat goed? Beginnen is eenvoudig. Volg de twee onderstaande artikelen en je bent klaar om binnen mum van tijd je kunst online te verkopen!

In 7 stappen verkopen op Shopify