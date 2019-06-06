Een professionele kunst print wordt gemaakt met behulp van de allerbeste high definition apparatuur en de beste materialen, allemaal gecontroleerd door expert printers. Wanneer je een professionele afdruk bestelt, zie je meteen het verschil.
Een professionele kunst print wordt gemaakt met behulp van de allerbeste hoge resolutie apparatuur en de beste materialen, allemaal gecontroleerd door expert printers. Wanneer je een professionele afdruk bestelt, zie je meteen het verschil.
Giclée-kunstprinten
Giclée printen
Een Giclée print is een archief inkjet print van hoge kwaliteit. Het woord Giclée (uitgesproken als 'Jee-Klay' met een zachte J), komt van het Franse werkwoord gicler dat 'sproeien of spuiten' betekent. We gebruiken de nieuwste Epson Sure Color P9000-printers van de allerbeste kwaliteit, geschikt voor het produceren van afdrukresoluties tot 1440 bij 2880 DPI.
Archief leven
80 jaren
11 inkten
CMYK kleuren model
2880 x 1440 DPI
Hoger punt per vierkante inch
7 van de beste archiveringskunstpapieren
Hier bij theprintspace hebben we 7 van de beste archiefbestendige kunstpapieren van 's werelds beste producenten met de hand geselecteerd, waaronder Hahnemühle, Harman en Canson. Elk papier heeft een eigen textuur en kleurtint, dus de juiste keuze voor je afbeeldingen is erg belangrijk. Om je te helpen het perfecte papier voor je print te kiezen, bekijk je onze Giclée-printpagina, die de unieke aspecten van elk van onze 7 professionele Giclée-papieren beschrijft.
Waarom kiezen voor Giclée in plaats van standaard inkjet printen?
Niet alle Giclées zijn gelijk dus zorg ervoor dat u het beste krijgt met onze lijst van de drie belangrijkste dingen waar je op moet letten in een hoogwaardige Giclée print. Wat is het verschil tussen een inkjet print die je thuis produceert en een professionele Giclée print? Er zijn drie belangrijke onderscheidingen:
1
Print resolutie
Giclée printers hebben een hogere punt per vierkante inch resolutie dan normale inkjetprinters, waardoor je recht doet aan hoogwaardige afbeeldingsbestanden om fijnere, minder korrelige afdrukken te produceren dan met een standaard-inkjetprinter. Hier bij theprintspace gebruiken we de nieuwste Epson UltraChrome K3 printers van de allerbeste kwaliteit, die een afdrukresolutie tot 1440 bij 2880 DPI kunnen produceren.
2
Kleurbereik
Net als uw eigen inkjetprinter, maken professionele Giclée printers gebruik van het CMYK-kleurproces, het verschil is dat ze beschikken over een printcartridge met meerdere inktpatronen, 8-kanaals op basis van het CMYK-kleurmodel, met toevoeging van licht magenta, licht cyaan en 3 zwart niveaus. In combinatie met de interne kleurprofielen van theprintspace (die je hier kan downloaden) leveren onze echte Giclée prints een ongeëvenaarde kleurnauwkeurigheid met superieure zwart-witwaarden, een uitzonderlijk kleurengamma en subliem vloeiende overgangen.
3
Archief kwaliteit
Giclée-printers gebruiken een hogere kwaliteit van lichtbestendige, archiverende en op pigment gebaseerde inkten. Wanneer deze worden toegepast op archivistische papieren van hoge kwaliteit, zoals de Hahnemühle op katoen gebaseerde of de zuurvrije Rag-papieren die we in theprintspace gebruiken, resulteert dit in een onverslaanbare archiveringslevensduur van maximaal 200 jaar.
Glicée Kunst Printen
Waarom kiezen voor Giclée in plaats van C-type?
Er wordt ons vaak gevraagd "wat is beter - Giclée of C-type?". Het antwoord is dat ze elk hun eigen unieke sterke punten hebben, zoals elk van de papieren voor elk print type, dus de keuze is afhankelijk van de afbeelding die je print en het effect dat je wilt bereiken. Raadpleeg onze C-type print pagina voor meer informatie over waarom je C-type over Giclée zou kunnen kiezen. Dit artikel behandelt de 3 belangrijkste voordelen van Giclée prints voor bepaalde toepassingen.
1
Kleurbereik
In tegenstelling tot C-types, die een doorlopende toon hebben waarbij kleuren worden geproduceerd door een chemische reactie, worden de kleuren op Giclées-inkjetprints geproduceerd door zuivere pigmentinkten rechtstreeks op het papier aan te brengen. Als gevolg hiervan kan je een breder scala aan kleuren (het gamma) bereiken met een inkjetproces, met name de zuiverste kleuren aan het uiterste uiteinde van het spectrum. Dus als je een afbeelding hebt met felle, pittige kleuren en deze kleuren echt laten opvallen een belangrijk onderdeel is van het effect dat je probeert te bereiken, dan zou je misschien Giclée over C-type willen kiezen. Aan de andere kant verwerkt C-type afbeeldingen met geleidelijke toonveranderingen beter, zoals bv. menselijke huidtinten. De keuze van het print-type is echt afhankelijk van je afbeelding.
2
Echt zwart & wit
Professionele Giclées gebruiken 3 verschillende zwart en grijze tonen inktcartridges. Omdat deze inkten in zuivere vorm (zonder kleurruis van de andere kleurencartridges) op het papier worden aangebracht, kunnen bestanden die in Adobe RGB Grayscale zijn gemaakt, uitzonderlijk zuivere zwart-wit Giclée prints zonder kleurzweem produceren. Raadpleeg ons uitgebreid overzicht voor meer informatie over hoe je de perfecte zwart-wit print kunt krijgen: Zwart & Wit Print Gids
3
Wijde keuze aan papieren
De derde reden om voor Giclée in plaats van C-type te kiezen, is de ruimere keuze aan papiersoorten. We hebben 7 van de allerbeste Giclée-papieren met de hand geselecteerd, van fotografische papieren tot katoenpapier met textuur dat populair is bij illustratoren vanwege het kunstzinnige effect van de uiteindelijke print.
C-Type printen
C-Type printen
Wat zijn C-type prints? Het is in feite de donkere kamer in het digitale tijdperk - echte fotografische prints gemaakt met chromogene materialen en procedures, maar met de lichtbron afkomstig van een digitaal bestand in plaats van rechtstreeks van een negatief. Lichtgevoelig zilverhalide papier wordt belicht met behulp van een LED- of laserlichtbron en door een conventioneel chemisch ontwikkelingsproces geleid.
Archief leven
40 jaren
Continue toon
CMYK kleuren model
425 PPI
(relatief 1500 DPI)
4 professionele standaard c-type papieropties
We gebruiken Chroma ProLab- en RA4-machines, waardoor ultrafijn beeldmateriaal en een optimale kleurreproductie over het hele spectrum mogelijk is. Hier bij theprintspace hebben we de keuze uit 4 verschillende C-type printpapieren: 3 Fuji Crystal Archive papiersoorten, Matt, Gloss, Flex en Kodak Endura Metallic. Elk papier heeft zijn eigen unieke kenmerken die van invloed zijn op hoe je afbeelding eruit ziet als print, dus het is erg belangrijk om de juiste keuze te maken voor jouw specifieke afbeelding.
Waarom kiezen voor een professionele C-type in plaats van standaard foto-lab prints?
Dit artikel vertelt je alles over het professionele C-type print proces. Er wordt gekeken naar de verschillen tussen pro-lab C-types en het soort prints dat je kunt krijgen van een goedkope print studio. Niet alle C-types zijn hetzelfde, dus zorg dat je de beste keuze maakt via onze lijst met de 3 belangrijkste kenmerken van een professionele C-type fotografische print.
1
Archief Kwaliteit
Papiersoorten spelen een belangrijke rol in de archiefkwaliteit van de uiteindelijke afdruk. Goedkopere papiersoorten leveren prints met een kortere archieflevensduur. Wij hebben de 4 beste professionele fotografische archiefpapieren in hun klasse met de hand geselecteerd om de maximaal haalbare levensduur van je print te garanderen.
2
Perfecte kleurnauwkeurigheid
De meeste print studio’s passen vooraf ingestelde kleurcorrecties toe op alle afdrukken die ze produceren om een meer verzadigd effect te creëren, dat de voorkeur geniet van veel amateurfotografen. Bij theprintspace geven we volledige controle aan jou, de fotograaf/artiest, zodat je uw artistieke visie kunt realiseren zonder inteventie. Onze printprofielen worden gemaakt door onze eigen interne kleurenwetenschapper (hier beschikbaar om te downloaden), zodat je uw foto’s kunt soft proofen voordat je gaat printen. In combinatie met onze ongeëvenaarde kleurbeheerprocessen, waaronder de dagelijkse kalibratie van al onze machines, zorgt dit ervoor dat wat je op uw scherm ziet altijd gegarandeerd in uw uiteindelijke afdruk wordt gereproduceerd.
3
Grootformaat printen
Een ander voordeel van pro-lab C-typen is de afdrukgrootte. Onze Chromira-machines kunnen tot 50 inch (127 cm) afdrukken op papierrollen tot 50 meter. Echt enorme en krachtige prints zijn haalbaar.
C-type printen
Waarom kiezen voor C-type in plaats van Giclée?
De keuze van papier die je beslist te gebruiken, wordt bepaald door uw afbeelding en het effect dat je wilt bereiken met de uiteindelijke print. Raadpleeg onze Giclée print pagina voor meer informatie over waarom je voor Giclée versus C-type zou kiezen. In dit artikel richten we ons op de sterke punten van het C-type printproces.
1
Echte fotografische prints
In tegenstelling tot Giclée prints, die in wezen hoogwaardige inkjetprints zijn, worden C-types geproduceerd via een chemisch proces op lichtgevoelig fotografisch archiefpapier, wat een rijke, traditionele uitstraling geeft. Een C-type is wat je een echte fotografische afdruk zou kunnen noemen. Terwijl Giclées populairder zijn bij onze illustratieklanten, zijn C-types vaak de beste keus voor fotografen.
2
Inlijst en montage flexibiliteit
C-type papieren zijn beter geschikt om te monteren. Als je je print wilt laten monteren op bijvoorbeeld Acrylic Reverse, moet je Fuji Crystal Archive Matt of Gloss gebruiken. Bezoek onze montagepagina voor meer informatie.
3
Tonale resolutie
C-type printen is een continu toonproces waarbij kleuren op moleculair niveau worden weergegeven tijdens het chemische proces (in tegenstelling tot Giclée waar inkt in puntjes wordt aangebracht door de inkjet gaatjes). Dit betekent dat C-types in staat zijn om een veel verfijnder toonbereik te reproduceren (tot 16 miljoen kleuren per vierkante inch, vergeleken met Giclée’s 256 kleuren per vierkante inch). Als gevolg hiervan zijn C-types superieur aan Giclée prints bij het verwerken van subtiele wijzigingen, zoals huidtinten. Dit is ook vooral merkbaar in donkere tinten, waar je een superieure definitie kunt bereiken met een C-type print.
Er aan beginnen
Hoe kan ik aan de slag met professioneel fine art & foto printen bij theprintspace?
1
Samples & test prints
Om het gevoel en de kwaliteit van onze professionele papiersoorten echt te ervaren en je te helpen de perfecte optie voor jouw afbeelding te kiezen, kun je online een proefpakket bestellen met alle 7 Giclée- en 4 C-type papiersoorten die we bij theprintspace gebruiken. We bieden ook zeer redelijk geprijsde teststrips aan, zodat je je afbeelding op het gekozen papier kunt bekijken voordat je je vastlegt op een definitieve afdruk.
2
Je bestanden voorbereiden voor print
Je kunt je bestanden klaarmaken voor afdrukken met het standaardkleurprofiel Adobe RGB 1998. Onze machines worden dagelijks gekalibreerd met onze eigen kleurprofielen, dus met het standaardprofiel krijg je nog steeds uitstekende resultaten. Sla je bestanden op met 300 dpi op het gewenste printformaat (inclusief eventuele randen). Voor de kleurkenners: download onze kleurprofielen en laad ze in Photoshop om je afbeeldingen te softproofen op elk van onze 11 papiersoorten. We bieden zelfs een gratis schermkalibratieservice, dus breng gewoon je computer of monitor naar theprintspace! Onze printstudio heeft ook 4 retoucheercabines met de nieuwste, volledig uitgeruste iMac Pro's met Photoshop, Capture One Pro en gekalibreerde Eizo-monitoren. Bel om te reserveren en teleurstelling te voorkomen.
3
Een-op-een advies
Bel ons of breng een bezoek aan onze Shoreditch Studios voor persoonlijk een-op-een advies. Onder begeleiding van onze eigen interne kleurenwetenschapper, staat ons hoog opgeleide en deskundige productieteam, die allemaal afgestudeerd zijn in fotografie of kunst, klaar om je bij elke stap bij te staan. We zijn geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur.
4
Meer print tips
We hebben ook een gedetailleerd hulp & adviesgedeelte voor printen, dat veel dieper ingaat op alles, van hoe je je foto’s in Photoshop soft prooft, tot hoe je een professionele digitale donkere kamer opstelt, eenvoudige stapsgewijze handleidingen over al onze diensten waaronder hoe je online prints kunt bestellen en hoe je onze nieuwe e-commerce software kunt gebruiken om online kunst te verkopen.
"Geweldige service en verbluffende printkwaliteit. Maakte alle verschil voor mijn eerste solotentoonstelling in Somerset House."
"Mijn achtergrond is volledig technisch, ik had geen enkele connectie in de kunstwereld, dus het was echt moeilijk voor mij om advies te krijgen van mensen die kennis hebben van deze onderwerpen. Ik vond theprintspace online en ik ben enorm onder de indruk van de service!"
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