In tegenstelling tot C-types, die een doorlopende toon hebben waarbij kleuren worden geproduceerd door een chemische reactie, worden de kleuren op Giclées-inkjetprints geproduceerd door zuivere pigmentinkten rechtstreeks op het papier aan te brengen. Als gevolg hiervan kan je een breder scala aan kleuren (het gamma) bereiken met een inkjetproces, met name de zuiverste kleuren aan het uiterste uiteinde van het spectrum. Dus als je een afbeelding hebt met felle, pittige kleuren en deze kleuren echt laten opvallen een belangrijk onderdeel is van het effect dat je probeert te bereiken, dan zou je misschien Giclée over C-type willen kiezen. Aan de andere kant verwerkt C-type afbeeldingen met geleidelijke toonveranderingen beter, zoals bv. menselijke huidtinten. De keuze van het print-type is echt afhankelijk van je afbeelding.