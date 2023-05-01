Waarom moet ik mijn betaalkaart verifiëren voor dropshipping?

Wanneer je je betaalkaart toevoegt aan creativehub om je afhandelingskosten voor dropshipping te betalen, kan je worden gevraagd de kaart te verifiëren met een eenmalige transactie van ongeveer 1,15 € (£1), die we aan je terugbetalen.

We hebben deze beveiligingsmaatregel ingevoerd om een veilige verbinding tussen je bank en creativehub te maken. Deze eenmalige transactie laat je bank weten dat je vooraf toestemming hebt gegeven om je afhandelingskosten af te schrijven. Zo is de kans kleiner dat je bank toekomstige betalingen afwijst wegens fraudepreventie.