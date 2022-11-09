Hoe importeer ik kunstafdruk producten in mijn Shopify-winkel?

Een gids voor het importeren van de afdrukken die je hebt ingesteld in creativehub voor je Shopify-winkel, waar ze kunnen worden verkocht als producten.

Aan de slag

Voordat je je producten in Shopify kunt importeren, heb je een Shopify-winkel nodig en moet je de creativehub Shopify-app hebben geïnstalleerd. Klik hier voor een korte handleiding over hoe je dit kunt instellen.

Je moet ook de gewenste verkoopinstellingen hebben toegepast op je bestanden in creativehub. Klik hier voor een korte handleiding over hoe je dit kunt instellen.

Importeren van producten naar je Shopify-account

Nadat je verkoopinstellingen hebt toegepast op je bestanden in creativehub, worden de producten weergegeven in de creativehub Shopify app en ze kunnen vervolgens worden geïmporteerd in je Shopify productenlijst.

Om naar de app te gaan, log je in op je Shopify-winkel, klik je op ‘Apps’ in het linkermenu en selecteer je vervolgens de creativehub-app uit de opties.

De lijst met producten in de creativehub Shopify app is een live weergave van de masterbestanden in creativehub en de instellingen die zijn toegepast op de bestanden.

De lijst wordt telkens vernieuwd wanneer de app wordt geopend en je kunt de lijst ook handmatig vernieuwen door op Vernieuwen te klikken.

Deze lijst bevat gegevens voor:

Product : Dit is de naam van het hoofdbestand in creativehub.

: Dit is de naam van het hoofdbestand in creativehub. Variant : Dit zijn de formaatopties die zijn toegepast op het masterbestand in creativehub.

: Dit zijn de formaatopties die zijn toegepast op het masterbestand in creativehub. SKU: Dit is de product-ID gegenereerd door creativehub. We genereren voor elke variant een unieke SKU-code en dit is wat we gebruiken om bestellingen uit te voeren.

Naast elk product staat de knop ‘Importeren’. Wanneer je erop klikt, wordt het product geïmporteerd in je Shopify-productlijst waar ze ‘Beschikbaar gemaakt’ kunnen zijn en in je winkel verschijnen.