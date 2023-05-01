Waarom moet ik mijn kunstbestanden naar creativehub uploaden?

Je moet de bestanden van je kunstwerk naar creativehub uploaden, en niet alleen naar je website, omdat wij je order printen en afhandelen met dat printbestand. Staat het bestand niet in je creativehub-account, dan kunnen we de order niet printen.

Upload daarom bestanden met een hoge resolutie naar creativehub, idealiter 300 PPI en op het grootste printformaat dat je wilt aanbieden.

Zodra je de verkoopinstellingen toepast op je bestanden, maakt ons systeem een unieke SKU-code aan voor elk product of elke variant. Lees meer over hoe SKU-codes werken.