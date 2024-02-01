Welke kleuren passe-partout zijn er voor dropshippinglijsten?

Het merk van onze kant-en-klare dropshippinglijsten is Nielsen Quadrum. Voor een overzicht van de lijsten die we aanbieden lees je dit artikel. Details over de formaten vind je in dit artikel.

Je kunt je ingelijste producten laten leveren met een passe-partout. Passe-partouts worden gesneden uit zuurvrij karton. Ze zijn 1400 micron, dus 1,4 mm dik. De uitsnede wordt onder een hoek van 45° gesneden

Passe-partouts zijn er in 4 kleuren:

Zwart

Wit

Ivoor (subtiel gebroken wit)

Crème

Hieronder zie je afbeeldingen van de kleurverschillen: