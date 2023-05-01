101-gids: marketingchecklist voor je printwinkel

In onze 101-gids over het vermarkten van printverkoop lieten we je zien hoe je een marketingcampagne van 14 dagen opzet om je kunstwinkel te lanceren en de verkoop op gang te brengen. Dit artikel is de bijbehorende checklist, zodat je de taken stap voor stap kunt afwerken en jezelf alle kans geeft om je publiek te bereiken en van deze lancering een succes te maken.

Bedenk dat je een aantal van deze taken misschien al hebt gedaan en veel van deze content al hebt gemaakt. Is dat zo, ga dan aan de slag om die content te hergebruiken voor andere kanalen. Wat bij al deze content telt, is dat je je motivatie als kunstenaar, je boodschap en details over de kunstwerken en de prints overbrengt.

Lanceringsplan van 14 dagen

Checklist

Hieronder vind je de link naar de checklist. Kopieer het bestand naar je Google Drive-account of download en print het om de actiepunten af te vinken.

BEKIJK DE CHECKLIST