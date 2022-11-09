Kan ik mijn printartikelen aanpassen in mijn webwinkel?

Ontdek wat wel en niet kan worden aangepast in je webwinkel zodra het product is geïmporteerd vanuit theprintspace/creativehub.

Je product aanpassen in Shopify

Zodra je producten zijn geïmporteerd in Shopify, zijn ze klaar om te worden aangeboden voor verkoop.

Op dit moment heb je de volledige controle om de productvermelding in Shopify zelf aan te passen, inclusief naam, beschrijving, afbeeldingen, prijs en meer.

Houd echter rekening met deze belangrijke punten:

Prijs: Als de verkoopprijs in Shopify wordt gewijzigd, blijven onze kosten voor het afdrukken gelijk. Je kunt de verkoopprijs lager maken dan de afdrukkosten die wij in rekening brengen, wat betekent dat je geld kunt verliezen bij verkoop. De verkoper draagt de verantwoordelijkheid om dit te beheren.

Als de verkoopprijs in Shopify wordt gewijzigd, blijven onze kosten voor het afdrukken gelijk. Je kunt de verkoopprijs lager maken dan de afdrukkosten die wij in rekening brengen, wat betekent dat Beperkte oplage: Als je beperkte edities hebt, wordt dit weergegeven als ‘voorraadhoeveelheid’ in Shopify. Deze worden gesynchroniseerd tussen creativehub en Shopify, dus als je een berpekte oplageproduct verkoopt, zal de voorraad afnemen in Shopify en een beperkte oplageproduct zal worden afgevinkt in creativehub.



De ‘Voorraadhoeveelheid’ is niet vergrendeld in Shopify. Als je dit nummer wijzigt, verandert het nummer in creativehub niet. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om ervoor te zorgen dat de voorraadhoeveelheid overeenkomt met de instellingen toegepast in creativehub.

Als je het per ongeluk wijzigt, zal een nieuwe import van het product de voorraad opnieuw instellen om overeen te komen met de instelling in creativehub.