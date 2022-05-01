Certificaten en digitale handtekeningen
We houden je beperkte oplages bij en sturen een certificaat van echtheid bij de bestelling. Voor een persoonlijke touch kun je ook een digitale handtekening op de print zetten.
We houden je beperkte oplages bij en sturen een certificaat van echtheid bij de bestelling. Voor een persoonlijke touch kun je ook een digitale handtekening op de print zetten.
Om met succes online kunst te dropshippen moet je een balans vinden tussen het betaalbaar sturen van kunstprints naar klanten, terwijl je de koper ervan verzekert dat het kunstwerk dat zij hebben gekocht authentiek is. De uitdaging is om er een persoonlijke ervaring van te maken voor je kopers, terwijl je profiteert van de automatisering van dropshippen. Nu we meer dan 100K dropship bestellingen hebben verwerkt, hebben we geleerd wat nodig is om dit te doen en hebben deze opties voor jou ingebouwd in de software.
Houd gemakkelijk beperkte oplages bij en stuur een certificaat van echtheid mee bij elke bestelling uit een beperkte oplage. De voorraad wordt gesynchroniseerd met je winkel, zodat je nooit te veel verkoopt. Kies uit 5 prachtige certificaatontwerpen.
Onze software maakt het bijhouden van beperkte oplages eenvoudig. Je wijst oplagenummers toe aan je prints, die vervolgens worden gesynchroniseerd met je winkelvoorraad. Zodra je verkoopt, worden de oplagenummers afgevinkt. Wanneer de oplage is uitverkocht, wordt de print automatisch niet meer te koop aangeboden.
Ontdek hoe onze opties voor personalisatie het mogelijk maken om je merk 100% te gebruiken. Het is dropshippen alsof jij het zelf hebt verstuurd.
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