Lokaal

Om met succes online kunst te dropshippen moet je een balans vinden tussen het betaalbaar sturen van kunstprints naar klanten, terwijl je de koper ervan verzekert dat het kunstwerk dat zij hebben gekocht authentiek is. De uitdaging is om er een persoonlijke ervaring van te maken voor je kopers, terwijl je profiteert van de automatisering van dropshippen. Nu we meer dan 100K dropship bestellingen hebben verwerkt, hebben we geleerd wat nodig is om dit te doen en hebben deze opties voor jou ingebouwd in de software.