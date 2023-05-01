Waarom Shopify het beste e-commerceplatform voor kunstverkoop is

Van de 6 websiteplatforms waarmee creativehub integreert voor de afhandeling van kunstverkoop, biedt Shopify de beste e-commerceoplossingen voor verkopers als het gaat om het converteren en afronden van verkopen.

Functies van Shopify

Dit zijn enkele functies en voordelen die Shopify tot het beste e-commerceplatform maken:

Het afrekenproces is soepeler & wordt breed vertrouwd, wat leidt tot hogere conversie. Dankzij het betaalsysteem van Shopify, ‘Shop Pay’, worden de gegevens van een klant die al eens bij een andere Shopify-winkel heeft afgerekend bewaard voor afrekenen met één klik, wat de conversie opnieuw verhoogt. De kassa stuurt automatisch e-mails bij een verlaten winkelmandje. Het mandje wordt bewaard en de klant kan de aankoop later met één klik afronden. Het is de enige koppeling waarmee we automatisch track-and-trace-codes aan je order kunnen toevoegen en de order als ‘fulfilled’ (afgehandeld) kunnen markeren, dus nog minder werk voor jou bij het beheren van je orders. Je kunt e-mailadressen verzamelen voor marketing, met ingebouwde AVG-voorzieningen. Er worden ‘Customers’ (klanten) aangemaakt, waarmee herhaalaankopen en klantgedrag worden bijgehouden. Shopify biedt standaard meerdere verkoopkanalen, zoals sociale platforms. Je kunt producten aan kanalen toewijzen. De verzendopties zijn veel makkelijker te beheren: je kunt verzendtarieven per locatie instellen, verschillende verzendprijzen voor verschillende producten hanteren en de verzendprofielen van creativehub gebruiken. De platformintegraties zijn veel beter, zoals de koppeling met Instagram of TikTok Shop, en wrijvingsloos social selling is heel belangrijk voor de toekomst. 6.000 apps in de app store. Veel ervan helpen bij upselling en remarketing. Er zijn uitstekende voorraadbeheer-apps waarmee gekoppelde edities die je uit creativehub importeert in je Shopify-winkel uit dezelfde voorraad putten. Met Shopify Markets kun je klanten geolokaliseren. Zo kun je valuta en taal lokaliseren. De prijzen per valuta kun je vastzetten, zodat wisselkoersen geen invloed hebben op de getoonde prijs. Met deze functie bepaal je ook vanuit welke landen klanten kunnen kopen, tot op productniveau. De ingebouwde analytics van Shopify geven diepgaand inzicht in klantgedrag en producttrends, waarmee je je toekomstige printverkoop en marketing kunt sturen. Het is het makkelijkste platform in gebruik, zowel qua website- als winkelfuncties, voor verkoper én klant. Producten aanbieden is gratis – geen verborgen kosten. Je betaalt een abonnement en transactiekosten op kaartbetalingen.

Belangrijke cijfers

Shopify is het grootste en best gefinancierde platform, wat betekent dat er meer middelen zijn om de functionaliteit te verbeteren. Enkele belangrijke cijfers over Shopify:

Uitstekende en snel reagerende klantenservice

80% van onze best verkopende klanten gebruikt Shopify

Enkele van ’s werelds grootste merken gebruiken Shopify

Het tweede grootste platform na Amazon

$14 miljoen aan transacties per uur

4 miljoen Shopify-verkopers

Elke 14 seconden doet een nieuwe Shopify-verkoper zijn eerste verkoop

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