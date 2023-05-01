Wanneer verschijnen mijn printverkopen in creativehub?

Je dropshippingorders komen de dag nadat je ze in je webshop hebt ontvangen bij ons binnen. Dit is waarom:

Alle orders die je op een bepaalde dag ontvangt, worden na middernacht van die dag naar ons productiesysteem gestuurd. Heb je op 2 mei bijvoorbeeld 10 producten via je website verkocht, dan worden al die orders na middernacht op 2 mei naar ons productiesysteem gestuurd. Hetzelfde gebeurt als je op een dag maar 1 product hebt verkocht.

Zo kunnen we meerdere orders bundelen in één afschrijving voor de afhandelingskosten, zodat je als verkoper maar één keer per dag wordt belast.

Hoe je je dropshippingorders in creativehub bekijkt, lees je hier.