Wat is het grootste printformaat dat ik kan dropshippen?

Binnen de grenzen van je printbestand kun je kunstprints via je website in elk gewenst formaat verkopen, tot de maximale formaten die onze printers aankunnen. Dat zijn:
Maximale formaten voor fotoprints
- Al onze digitale fotopapieren (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl & Fuji Flex) kun je printen tot 50 inch of 127 cm breed, en zo lang als je wilt.
Maximale formaten voor giclée prints
- De maximale breedte voor Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo en Hahnemühle Pearl is 43,5 inch of 110,5 cm.
- De overige giclée papieren, waaronder Epson Semi-Gloss en Hahnemühle Photo Rag, kunnen tot 59,5 inch of 151 cm breed worden geprint.