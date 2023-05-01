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Wat is het grootste printformaat dat ik kan dropshippen?

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Binnen de grenzen van je printbestand kun je kunstprints via je website in elk gewenst formaat verkopen, tot de maximale formaten die onze printers aankunnen. Dat zijn:

Maximale formaten voor fotoprints

  • Al onze digitale fotopapieren (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl & Fuji Flex) kun je printen tot 50 inch of 127 cm breed, en zo lang als je wilt.

Maximale formaten voor giclée prints

  • De maximale breedte voor Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo en Hahnemühle Pearl is 43,5 inch of 110,5 cm.
  • De overige giclée papieren, waaronder Epson Semi-Gloss en Hahnemühle Photo Rag, kunnen tot 59,5 inch of 151 cm breed worden geprint.
Bijgewerkt op oktober 2026

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