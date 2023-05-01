Wat is het grootste printformaat dat ik kan dropshippen?

Binnen de grenzen van je printbestand kun je kunstprints via je website in elk gewenst formaat verkopen, tot de maximale formaten die onze printers aankunnen. Dat zijn:

Maximale formaten voor fotoprints

Al onze digitale fotopapieren (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl & Fuji Flex) kun je printen tot 50 inch of 127 cm breed, en zo lang als je wilt.

Maximale formaten voor giclée prints