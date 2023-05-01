Waar vind ik de factuur voor dropshippingorders in creativehub?

Wanneer wij je online kunstverkopen afhandelen, rekenen we je de afhandelingskosten aan. In creativehub kun je de factuur voor je orders bekijken en downloaden, met een specificatie van de afhandelingskosten die we je in rekening brengen. Zo doe je dat:

Klik op je profielnaam/-icoon rechtsboven in je creativehub-account Kies ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel) in het uitklapmenu Kies ‘Store fulfillment’ (orderafhandeling) in het menu links Hier kun je de orders filteren die je wilt bekijken Al je orders staan hier met hun details. Je downloadt de factuur door op de downloadknop te klikken.