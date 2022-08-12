Hoe voeg ik lijsten toe aan mijn printproducten?

Om ingelijste kunstprints op je website te verkopen, maak je eerst een product aan: selecteer een afbeelding in je creativehub-account en klik op ‘Sell as print’ (verkopen als print).

Je bent nu op het scherm waar je printproducten aanmaakt. We komen later terug op de opties op deze pagina, maar klik voor nu op de knop ‘Add print size’ (printformaat toevoegen)

Je bent nu op het scherm waar je het printformaat en/of de lijst instelt:

Kies je printformaat in het uitklapmenu:

Met ‘Custom size (print only)’ (eigen formaat, alleen print) behoud je de oorspronkelijke beeldverhouding, met de optie om een rand aan het bestand toe te voegen. De lijsten voor dropshipping zijn A-formaten of vierkant, dus die formaten hebben we al voor je ingesteld. Kies het formaat en het lijstprofiel dat je wilt en pas daarna met de schuifregelaar de breedte van de rand aan:

Klaar? Klik dan op ‘Save’ (opslaan)

Je bent nu terug op de pagina voor het instellen van je product. Je ziet dat ‘Print size’ (printformaat) en ‘Costs’ (kosten) al zijn ingevuld op basis van je print- en lijstinstellingen. Vul nu je productgegevens aan:

Voeg je prijs toe Kies je papiersoort Stel gelimiteerde edities in en kies je certificaat (optioneel) Kies je gepersonaliseerde insert (optioneel) Klik op ‘Save’ (opslaan) om af te ronden

Je kunt nu je producten importeren naar je webshop.