Een gepersonaliseerde insert uploaden en aan je prints koppelen

Gepersonaliseerde inserts in het kort

Je kunt een gepersonaliseerde insert, brief aan de koper of bedankbriefje meesturen met de dropshippingorders van je klanten. Daarvoor upload je een pdf-bestand op A4-formaat in je eigen ontwerp, dat wij samen met je order printen.

Je kunt 1 insert/brief per printvariant koppelen. Bestelt een klant meerdere prints met dezelfde brief, dan stoppen we één brief in het pakket.

Voor deze service rekenen we ongeveer 2,50 € ($2,75) per verzonden unieke insert.

Zo voeg je gepersonaliseerde inserts toe in je creativehub-account:

Stap 1: upload je pdf-bestand

Klik op je profielicoon rechtsboven om het hoofdmenu met instellingen te openen Kies ‘Art store settings’ in het uitklapmenu Kies ‘Brand settings’ in het menu links

Scrol naar de onderkant van de pagina, naar het onderdeel ‘Letter to buyer’ (brief aan de koper)

Klik op ‘Upload’ om je insert toe te voegen. (Let op: we accepteren alleen pdf-bestanden) Je kunt meerdere ontwerpen uploaden en ook een standaardbrief aan de koper instellen

Stap 2: koppel de gepersonaliseerde insert aan je printbestanden

Ga naar je pagina ‘Files’ Selecteer de bestanden die je als kunstprint op je website wilt verkopen – vink het selectievakje linksboven in elk bestandsvoorbeeld aan. Klik daarna rechts op ‘Sell as print’ (verkopen als print)

Heb je de verkoopinstellingen van je producten nog niet bijgewerkt, dan kun je dat nu doen met dit helpartikel. Zodra de verkoopinstellingen zijn bijgewerkt, selecteer je de brief die je met je order wilt meesturen. Kies in het onderdeel ‘Letter to buyer’ rechtsboven op de pagina het pdf-bestand uit het uitklapmenu. Heb je in ‘Brand settings’ een standaard-pdf ingesteld (stap 1), dan is die insert al voorgeselecteerd in het onderdeel Inserts.

Je kunt je prints nu verkopen inclusief de gepersonaliseerde brief aan de koper. Om de insert te wijzigen of te verwijderen ga je terug naar het uitklapmenu uit de vorige stap en pas je je keuze aan.

Andere brandingopties

Wil je je branding ook op de verpakking van je dropshippingorders? Geen probleem! Gebruik deze korte handleiding om branding op de verpakking in te stellen.