Waarom worden mijn producten niet in WooCommerce geïmporteerd?

Anders dan onze andere integraties zoals Shopify en Squarespace is WooCommerce (WordPress) een zelf gehost opensourcesysteem, en daardoor een minder gecontroleerde omgeving.

Onze WooCommerce-service werkt volledig, maar door het bovenstaande kunnen er op jouw WordPress-site unieke instellingen actief zijn die conflicteren met ons productimportproces.

Lukt het importeren van producten niet, probeer dan het volgende: