Waarom worden mijn producten niet in WooCommerce geïmporteerd?

Anders dan onze andere integraties zoals Shopify en Squarespace is WooCommerce (WordPress) een zelf gehost opensourcesysteem, en daardoor een minder gecontroleerde omgeving.
Onze WooCommerce-service werkt volledig, maar door het bovenstaande kunnen er op jouw WordPress-site unieke instellingen actief zijn die conflicteren met ons productimportproces.
Lukt het importeren van producten niet, probeer dan het volgende:
- Importeer je producten met de optie ‘Shipping rates’ (verzendkosten) uitgevinkt. Vooraf ingestelde verzendtarieven in WooCommerce kunnen conflicteren met onze verzendprofielen. Na de import kun je de verzendkosten naar wens aanpassen.
- Plugins in je WordPress-installatie kunnen onze productimports blokkeren. Schakel al je plugins uit en probeer een product te importeren. Werkt dat, schakel de plugins dan één voor één weer in om te achterhalen welke het probleem veroorzaakt.
- Controleer je serverrechten om er zeker van te zijn dat je onze verbinding niet via een beveiligingsinstelling blokkeert. Het kan ook te maken hebben met hoe je installatie omgaat met cookies of sessies.
- Lossen deze stappen het probleem niet op, vraag dan advies aan een WordPress-developer.