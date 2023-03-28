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Wat is DDP en hoe betaal ik de belasting van mijn klant vooraf?

Je kunt ervoor kiezen om de omzetbelasting en invoerrechten in het bestemmingsland vooraf te betalen. Dit heet Delivery Duty Paid (DDP). Dit is mogelijk voor 6 landen: Australië, Canada, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, IJsland en Zwitserland. Wil je meer weten over de DDP-tarieven, een paar voorbeelden bekijken en lezen hoe we ze op je dropshippingorder in rekening brengen, lees dan dit artikel.

Zo stel je DDP in:

  1. Log in op je creativehub-account en
  2. ga naar ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel)
  3. Kies ‘Pre-pay delivery duties’ (invoerrechten vooraf betalen) in het menu links
  4. Activeer de landen waarvoor je DDP wilt gebruiken
Bijgewerkt op oktober 2026

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