Welke informatie zet ik op mijn gepersonaliseerde insert?

Gepersonaliseerde inserts zijn een mooie manier om een echte band met je klanten op te bouwen. Zie het als het gesprek dat je zou voeren als een klant je in een galerie ontmoet of je werk tijdens een expositie koopt.

Je kunt informatie geven over de bestelde print of over het project waar die deel van uitmaakt. Je kunt iets vertellen over je portfolio of over komende projecten. Een gepersonaliseerde insert kan ook gaan over je verhaal als kunstenaar of over wat je inspireerde om kunstenaar te worden. Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat je op je insert kunt zetten.

Je kunt meerdere gepersonaliseerde inserts in je creativehub-account uploaden en aan je printproducten koppelen. Lees hier hoe je gepersonaliseerde inserts met je dropshippingorders meestuurt.