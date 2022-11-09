Kan ik de verkoopinstellingen die ik heb toegepast wijzigen?

Hoe je je product kunt bijwerken in creativehub en wat je moet doen in je webwinkel om deze veranderingen weer te geven in het live product.

Stap 1: Aan de slag

Er zijn een paar redenen waarom je de verkoopinstellingen wilt veranderen die zijn toegepast op je bestanden in creativehub, zodra ze zijn geïmporteerd in je webshop:

Je wil de papieren voorraad van je producten wijzigen.

Je wil de afmetingen van je producten wijzigen.

Je wil een variant toevoegen of verwijderen, bijvoorbeeld een maatoptie.

Je wil de verkoopprijs wijzigen.

Je wil instellingen voor beperkte oplage toepassen op een bestaand product of bestaande instellingen voor beperkte oplage bewerken.

Stap 2: Je instellingen bijwerken in creativehub

Eerst moet je je instellingen bewerken in creativehub. Log in op je creativehub-account en klik op de optie ‘Bestanden’ in het linkermenu. Selecteer vervolgens de hoofdbestanden die je wil bijwerken.

Om dit te doen, selecteer je bestand(en) met behulp van het selectievakje in de linkerbovenhoek van elk bestandsvoorbeeld en klik je vervolgens op de optie ‘Verkopen als afdruk’ in het rechtermenu.

Je bevindt je nu op de pagina ‘Verkopen als afdruk’, waar je verkoopinstellingen kunt bijwerken.

Let op: als je een van je beperkte oplageproducten hebt verkocht, kun je de instellingen niet bijwerken.

Stap 3: Je instellingen bijwerken in Shopify

Als je wijzigingen aanbrengt in de productvarianten in creativehub, moet je het product vervolgens opnieuw importeren in je webwinkel. Als dit niet wordt gedaan, wordt het artikel niet bijgewerkt met de wijzigingen. Het product wordt dan niet gesynchroniseerd en wordt bij verkoop niet door ons uitgevoerd.

Als een bestand wordt verwijderd in creativehub of als de verkoopinstellingen die op dat bestand zijn toegepast worden verwijderd, worden het product en de bijbehorende instellingen in de productenlijst van je webshop niet automatisch verwijderd. Dit product moet handmatig worden verwijderd. Als dit niet gebeurt en dan wordt verkocht, kunnen we de bestelling niet verwerken.