Als ik een terugbetaling ontvang voor een beperkte oplage, worden de verkoopinstellingen in creativehub dan bijgewerkt?

Hoewel beperkte oplagenummers worden ingesteld en bijgehouden in creativehub voor afdrukverkopen die plaatsvinden in je webwinkel, moeten retourzendingen van beperkte oplagebestellingen handmatig worden bijgewerkt.

Hoe het werkt

Als je bijvoorbeeld een product instelt in creativehub met een beperkte oplage van 100 en een van deze afdrukken verkoopt via je webwinkel, wordt je creativehub-account automatisch bijgewerkt om dit weer te geven wanneer de bestelling wordt afgedrukt, en wordt het aantal beschikbare beperkte oplages 99.

Wanneer je echter een terugbetaling uitvoert in je webshop voor een beperkte oplageproduct, vindt dit geautomatiseerde proces niet plaats.

Je winkel vraagt je of je “het artikel opnieuw wil toevoegen aan de voorraad”. Je moet dit doen en je moet ook naar je creativehub-account gaan en het nummer van de beperkte oplage hier bijwerken.

Stap 1: Werk de beperkte oplage-restitutie bij in creativehub

Om dit te doen, log je in bij creativehub

Selecteer de betreffende afbeelding en klik op ‘Verkopen als afdruk’.

Klik vervolgens op de instellingen voor beperkte oplage rechts en verwijder het vinkje van het versienummer dat is terugbetaald.

Vergeet niet op ‘Opslaan’ te klikken. Hierdoor wordt het verkochte nummer ongedaan gemaakt.

Let op: zorg ervoor dat het certificaat samen met de afdruk wordt geretourneerd voordat je een terugbetaling uitvoert.

Stap 2: Werk de beperte oplagerestitutie bij in Shopify

Als je wijzigingen aanbrengt in de productvarianten in creativehub, moet je het product opnieuw importeren in de productenlijst van je winkel . Als dit niet gebeurt, zal het product niet worden bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen. Hierdoor wordt het product niet gesynchroniseerd en wanneer het wordt verkocht, kan de bestelling niet door ons worden uitgevoerd.

. Als dit niet gebeurt, zal het product niet worden bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen. Hierdoor wordt het product niet gesynchroniseerd en wanneer het wordt verkocht, kan de bestelling niet door ons worden uitgevoerd. Als een bestand wordt verwijderd in creativehub of als de verkoopinstellingen die op dat bestand zijn toegepast worden verwijderd, worden het product en de instellingen niet automatisch verwijderd uit je productenlijst. Dit product moet handmatig worden verwijderd. Als dit niet gebeurt en dan wordt verkocht, kunnen we de bestelling niet verwerken.

Klik hier voor meer informatie over het importeren van producten.