Kan ik een gelimiteerde editie buiten mijn website verkopen?

Verkoop je een print uit een gelimiteerde editie buiten je website, bijvoorbeeld via een privéverkoop of persoonlijk, dan ontvangt je creativehub-account die order niet. De voorraad van het product in creativehub wordt dan niet bijgewerkt als verkocht.

Dat zorgt voor een verschil tussen de voorraad van het product op je website en die in creativehub. Het is belangrijk dat deze twee aantallen gesynchroniseerd zijn, zodat creativehub de verkoop van je gelimiteerde edities nauwkeurig kan bijhouden. Lees dit artikel voor meer over hoe gelimiteerde edities worden bijgehouden.

Je moet er zelf voor zorgen dat de voorraad van het product op je website overeenkomt met de voorraad van de gelimiteerde editie in creativehub, zodat wij het juiste aantal orders afhandelen. Dat doe je door de voorraad handmatig aan te passen in creativehub en het product opnieuw naar je website te importeren. Lees dit artikel voor meer over dit proces.

