Kan ik een dropshipping-testorder plaatsen op creativehub?

Onze dropshippingsoftware biedt momenteel geen functie om testorders te plaatsen. Plaats je een order als ‘test’, dan behandelen we die als een normale order en rekenen we je de productie- en afhandelingskosten aan.
Wil je een testorder plaatsen om het afhandelingsproces op creativehub te controleren, dan raden we aan dat te doen met een goedkoop dummyproduct. Zo doe je dat:
- Maak in creativehub een product aan met het kleinst mogelijke formaat en de laagst mogelijke prijs
- Importeer dat product vanuit creativehub naar je website
- Maak de verzending in je webshop gratis
- Plaats op je website een order voor dit product
Zo kun je het bestelproces tegen minimale kosten testen (productiekosten + verzendkosten).