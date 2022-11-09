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Wat zijn de verzendkosten voor verkochte prints die zijn verwerkt met theprintspace?

Lees meer over de verzendkosten voor het verwerken van afdruk verkoop via theprintspace/creativehub.

  • De verzendkosten per print bestelling is een vast tarief wereldwijd.
  • Dit wordt automatisch in rekening gebracht wanneer de productiekosten van je rekening worden afgeschreven.
  • Wij zullen je alleen het hierboven vermelde forfaitaire tarief in rekening brengen, hoewel je in Shopify zelf je verzendkosten kunt opgeven.
  • Alle bestellingen worden verzonden via de diensten van Royal Mail of Deutsche post ‘Getekend voor’.
Bijgewerkt op 9 november 2022

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