Wat zijn de verzendkosten voor verkochte prints die zijn verwerkt met theprintspace?

Lees meer over de verzendkosten voor het verwerken van afdruk verkoop via theprintspace/creativehub.
- De verzendkosten per print bestelling is een vast tarief wereldwijd.
- Dit wordt automatisch in rekening gebracht wanneer de productiekosten van je rekening worden afgeschreven.
- Wij zullen je alleen het hierboven vermelde forfaitaire tarief in rekening brengen, hoewel je in Shopify zelf je verzendkosten kunt opgeven.
- Alle bestellingen worden verzonden via de diensten van Royal Mail of Deutsche post ‘Getekend voor’.