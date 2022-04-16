De betaling voor mijn dropshippingorder is mislukt

Elke nacht schrijven we van je betaalkaart af om alle verkopen van die dag af te handelen. Soms mislukt een kaartbetaling. Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

Onvoldoende saldo

Fraudepreventie

Verlopen kaart

Je hebt de kaart op de verkeerde plek in ons systeem ingevoerd. Om dropshippingorders te betalen ga je naar ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel) > ‘Payment settings’ (betaalinstellingen)

Hier voeg je een betaalkaart toe:

Hier voeg je een kaart toe om je dropshippingorders voor kunstprints te betalen

Zodra je het probleem met je bank hebt opgelost, hoef je ons niet te benaderen: we proberen je kaart elke avond automatisch opnieuw. Blijft de betaling mislukken, dan raden we aan de kaart te verwijderen en opnieuw in te voeren. Dat start een nieuwe registratie voor 3D Secure, voor het geval dat de oorzaak is. Heb je je kaart opnieuw toegevoegd, wacht dan een dag zodat we de kaart opnieuw kunnen proberen; daarmee is het meestal opgelost.

Blijft het probleem bestaan nadat je deze stappen hebt gevolgd, neem dan contact op met de klantenservice via de livechat op deze pagina.