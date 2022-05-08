Mijn product toont cm en inches: hoe kies ik één maateenheid?

Afhankelijk van waar jij of je klanten zich bevinden, gebruik je misschien een ander maatstelsel: metrisch (mm) of imperiaal (inches).

Om onze wereldwijde gebruikers van dienst te zijn, kun je de formaten van je prints instellen in zowel het metrische als het imperiale stelsel.

Wanneer je je producten importeert, vermelden we beide maateenheden. Je kunt dit eenvoudig aanpassen door de listing rechtstreeks in je webshop te bewerken. Bijvoorbeeld:

Let op: heb je je webshop gemaakt met Etsy, dan moet je het maatstelsel in creativehub kiezen vóórdat je producten naar je website importeert. Wil je dit later wijzigen, dan moet je het product verwijderen en opnieuw naar je shop importeren.