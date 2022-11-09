Wat is het verwerkingsproces bij kunstdruk verkoop?

Ontdek hoe de betalings- en orderafhandeling processen voor kunstprint verkoop werken die worden verwerkt met creativehub.

Aan de slag

Om aan de slag te gaan log je in op je creativehub-account of meld je hieronder aan.

Bij het verkopen van je kunst met behulp van creativehub, zijn er enkele verschillen als het gaat om het ontvangen van betalingen van je klanten en het betalen van creativehub voor de kosten van het verwerken van prints.

Er zijn in wezen twee afzonderlijke transacties die plaatsvinden:

Transactie 1: Klant en verkoper

De eerste transactie vindt plaats tussen de klant en de verkoper binnen je webwinkel.

De klant betaalt de verkoper de kosten van het product en de door de verkoper opgegeven verzendkosten.

Dit wordt vervolgens gestort op de webwinkelaccount van de verkoper en gestort op de gekozen bank van de verkoper (deze heb je ingesteld in de instellingen van je winkel).

Creativehub speelt geen rol in dit deel van het proces.

Transactie 2: Verkoper & creativehub

Wanneer een creativehub-product wordt verkocht in je winkel, detecteert creativehub dit automatisch via de unieke SKU-code.

De bestelling wordt vervolgens gestuurd naar het productiemanagementsysteem van creativehub voor verwerking in ons printlab.

Wanneer je bestelling in ons productiesysteem aankomt, zullen wij de productiekosten afschrijven. De productiekosten zijn de verzendkosten van en de kosten van de afdruk. Je kunt dit bedrag bekijken wanneer je je verkoopinstellingen voor printverkoop aanpast in creativehub. Deze kosten zijn niet hetzelfde als je productprijzen, die hoger zijn omdat ze ook de winst van de verkoop bevatten.

Bestellingen die je op een bepaalde dag hebt gedaan, worden na middernacht geïmporteerd. Als je bijvoorbeeld verkoopt op 14 juni, wordt de bestelling na 00:00 uur op 15 juni in ons productiesysteem ontvangen.

Als je 50 verkopen op 14 juni zou doen, vindt hetzelfde proces plaats. Dit gebeurt zodat we al je verkopen op een bepaalde dag samen kunnen groeperen in één factuur en je één keer per dag in rekening kunnen brengen.

Als je geen betaalkaart hebt toegevoegd voor de afleveringskosten, ontvang je een e-mail om je te laten weten dat er een betaalkaart is vereist.

Klik hier om te zien hoe je een betaalkaart kunt toevoegen in creativehub.

Voldoen van de bestelling

Zodra wij de betaling voor de verwerkingskosten hebben ontvangen, wordt je bestelling ontvangen door ons productiemanagementsysteem. Wij streven er altijd naar om bestellingen binnen 2-5 werkdagen te laten afdrukken en verzenden.

Je ontvangt dan een nieuwe e-mail zodra de bestelling is verzonden vanuit onze studio, met trackinginformatie. Hiermee kun je de bestelling markeren als ‘voldaan’ in je Shopify-account en je klant informeren dat de bestelling onderweg is.