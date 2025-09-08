Integreer je kunstshop
in enkele minuten!
Om je kunstverkopen te automatiseren met onze fine art-fulfilmentservice, gebruik je eenvoudig onze winkel-plugins of API om je bestellingen naar ons te sturen.
Om je kunstverkopen te automatiseren met onze fine art-fulfilmentservice, gebruik je eenvoudig onze winkel-plugins of API om je bestellingen naar ons te sturen.
Shopify is een veelzijdig e-commerceplatform dat kunstenaars helpt hun werk online te verkopen. Het biedt aanpasbare webshops, betalingsverwerking en marketingtools. Met functies zoals print-on-demand en integratie met social media kunnen kunstenaars eenvoudig hun bedrijf laten zien en laten groeien, terwijl ze de creatieve controle behouden.
Big Cartel is een eenvoudig e-commerceplatform dat speciaal is ontworpen voor onafhankelijke kunstenaars en makers. Het biedt een makkelijke setup, aanpasbare webshops en betaalbare prijzen, waardoor het ideaal is voor de verkoop van kunst, prints en merchandise met minimale moeite.
WooCommerce is een flexibele, open-source e-commerceplugin voor WordPress waarmee kunstenaars hun eigen webshop volledig naar wens kunnen inrichten. Met talloze extensies, volledige controle over design en data en een naadloze koppeling met onze print-on-demand dienst is het ideaal voor kunstenaars die een eigen website hebben.
Squarespace is een alles-in-één websitebouwer die kunstenaars helpt een professionele online shop te creëren. Met strakke templates, ingebouwde e-commercetools en portfoliofuncties is het ideaal om kunst te presenteren en te verkopen, terwijl je een sterke merkidentiteit behoudt.
Etsy is een populair online marktplaats waar kunstenaars handgemaakte, vintage en digitale kunst kunnen verkopen. Het biedt een ingebouwd publiek, een eenvoudige shop-setup en veilige betalingsverwerking, waardoor het een geweldig platform is voor onafhankelijke kunstenaars om kopers wereldwijd te bereiken.
Facebook Shops stelt kunstenaars in staat hun werk rechtstreeks via Facebook en Instagram te verkopen. Het biedt een eenvoudige setup, naadloze integratie met social media en direct klantcontact, waardoor het ideaal is voor kunstenaars die een breed publiek willen bereiken en hun kunst online willen verkopen.
Wix is een gebruiksvriendelijke websitebouwer waarmee kunstenaars een eigen online shop kunnen creëren om hun werk te verkopen. Met drag-and-drop design, ingebouwde e-commercetools en marketingfuncties kunnen kunstenaars hun portfolio presenteren en eenvoudig prints, originelen of merchandise verkopen.
Met Instagram Shopping kunnen kunstenaars hun werk rechtstreeks via hun Instagram-profiel, posts en stories verkopen. Met shoppable tags, een ingebouwd publiek en naadloze koppeling met Facebook Shops is het ideaal voor kunstenaars die hun volgers direct in kopers willen omzetten.
TikTok stelt kunstenaars in staat hun werk te presenteren en te verkopen via korte video’s en TikTok Shop. Met viraal potentieel, direct publiekscontact en e-commerce-integratie is het een krachtig platform voor kunstenaars om hun merk te laten groeien en kopers te bereiken.
Wij bezitten rechtstreeks productiefaciliteiten in het VK, de EU en de Verenigde Staten, zodat jouw kunstmerk wordt ondersteund door consistente service en printkwaliteit.
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