Waarom toont creativehub btw of omzetbelasting per variant?

Wanneer je in creativehub je producten instelt en prijst, tonen we de winst die je met de printverkoop kunt maken. Daarbij gaan we ervan uit dat je 20% btw over de printverkoop moet rekenen.

We voegen echter geen btw toe aan de verkoopprijs van de print; we importeren de prijs gewoon in je webshop, zonder btw- of omzetbelastinginstelling. Het btw- of omzetbelastingtarief stel je in je webshop in (en ook de prijs kun je daar opnieuw instellen). Het nettobedrag dat we in creativehub tonen, is dus alleen een indicatie van wat de nettoprijs zou zijn als je 20% btw zou moeten afdragen. Wat je in de praktijk betaalt, hangt af van waar je woont en waarnaar je de kunstwerken verzendt, en de btw die je rekent stel je in je webshopaccount in, of dat nu Wix, Squarespace, Etsy of Shopify is.

Over de printkosten rekenen wij btw, ook weer afhankelijk van de bestemming van de order. Gaat de order naar het VK, dan is dat 20%; naar de EU 19%; naar de rest van de wereld 0%, maar dan moet de ontvanger mogelijk btw betalen om de order te ontvangen als die bij de douane in het bestemmingsland wordt vastgehouden (dit gebeurt, maar zelden).