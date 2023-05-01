Shopify importeert mijn verzendkosten of verzendprofielen niet

Je kunt producten naar je Shopify-webshop importeren met de verzendkosten die wij je in rekening brengen. Die verschijnen in je Shopify-instellingen onder ‘Shipping & delivery’ (verzending en bezorging) als ‘shipping profiles’ (verzendprofielen). Lees hier meer.

Heb je verzendkosten geïmporteerd maar zie je deze verzendprofielen niet, dan moet je de Shopify-instelling ‘multi-origin shipping’ (verzending vanaf meerdere locaties) activeren. Je ziet hiervoor een melding in je Shopify-instellingen onder ‘Shipping & delivery’:

Importeer na het activeren je producten opnieuw; de verzendprofielen zijn dan actief. Bedenk dat je deze verzendprofielen kunt aanpassen om je klanten elk gewenst verzendtarief te rekenen. Ongeacht wat jij rekent, brengen wij jou altijd onze vaste tarieven in rekening.