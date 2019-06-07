Hoe moet
Welk papier type kies ik? C-type of Giclée
Het kiezen van het juiste papier voor je afbeeldingen is belangrijk. Hier zijn enkele tips over welke papieren het beste werken. Wil je onze papieren in het echt zien? Bestel een proefpakket om zelf de kwaliteit te bekijken.
Je bestand voorbereiden voor printen
Zorgen dat je bestand in topvorm is, is cruciaal. Controleer de resolutie, bestandsgrootte en afmetingen van je afbeelding voordat je deze opslaat.
Online je bestelling plaatsen
Met ons eenvoudig te gebruiken uploadsysteem kun je je printklare bestand na het uploaden opslaan in creativehub. Zo hoef je niet elke keer opnieuw te uploaden als je een print wilt!
|PIXELS
|MEGAPIXEL
|12 x 10IN
305x254
|14 x 11IN
356x279
|20 x 16IN
508x406
|20 х 24IN
508x610
|30 х 20IN
762x508
|30 х 40IN
762x1016
|60 х 40IN
1524x1016
|1600 x 1200
|2mp
|2048 x 1536
|3mp
|2046 x 1632
|4mp
|2095 x 1944
|5mp
|3008 x 2000
|6mp
|3072 x 2304
|7mp
|3504 x 2336
|8mp
|3488 x 2616
|9mp
|3872 x 2704
|10mp
|4064 x 2704
|11mp
|4330 x 2887
|12.5mp
|4974 x 3318
|16.5mp
|4904 x 3678
|18mp
|5612 x 3742
|21mp
|5488 x 4145
|22mp
|6708 x 4474
|30mp
|33mm film
|6x6in film
|6x5in film
|5x4in film
|10x8in film
Beste kwaliteit haalbaar. Deze kwaliteitswaarde genereert het meest superieure beeldkwaliteit.
Klein verschil dat alleen bij zeer grote afdrukken kan worden opgemerkt. Deze kwaliteitswaarde produceert een uitstekend beeldkwaliteit
Beter dan gemiddeld, maar niet helemaal op het niveau van uitstekend. Deze kwaliteitswaarde levert zeer aangename fotografische prints.
Goede kwaliteit die de meeste fotografen als voldoende printkwaliteit zouden beschouwen.
Lage resolutie resulterend in grote afdrukken die ongewenst zijn door de kwaliteit. Ontbreekt scherpte en detail in vergelijking met gemiddeld niveau. Kleine afdrukken kunnen echter worden gemaakt met acceptabele kwaliteit.
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