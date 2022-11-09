Waar kan ik de verkopen zien die zijn gemaakt via Shopify?

Wanneer zijn mijn verkochte prints zichtbaar in mijn creativehub-account?

Alle bestellingen van je klanten worden na middernacht van de dag verstuurd naar de productie.



Als je bijvoorbeeld op 2 oktober om 13:00 een print verkoopt, komt deze na 23:59 op 2 oktober binnen. Als je op 2 juni 50 prints verkoopt, gebeurt hetzelfde.



Hierdoor wordt bij de verkoop van meerdere artikelen, deze gegroepeerd als één afschrijving bij je betaalmethode.



Daarom is je verkoop niet zichtbaar in je creativehub-account tot de dag na de verkoop in je kunstwinkel.

Waar bekijk ik mijn printverkoop bestellingen?

Je kunt je bestellingsgeschiedenis in creativehub bekijken door in te loggen op creativehub en dan rechtsboven op je naam te klikken. Kies dan voor ‘Instellingen kunstwinkel’ in het dropdownmenu.



Hier klik je op de optie ‘Winkelverwerking’ in het menu links waar je dan door je bestellingen kunt zoeken.

Wat betekenen de verschillende orderstatussen?



De status van de bestelling van je klant verandert wanneer de stappen van de verwerking worden doorlopen:

Nieuwe bestelling: Je bestelling is ontvangen door ons productiesysteem.



In productie: Je bestelling wordt afgedrukt en verpakt voor verzending naar je klant.



Verzonden: Je bestelling is verwerkt en verzonden naar je klant.



Pas vereist: We hebben je bestelling ontvangen, maar kunnen deze niet verwerken totdat er een betaalmethode is toegevoegd aan je account voor de productiekosten. We proberen de betaling één keer per dag opnieuw.



Betaling mislukt: We hebben je bestelling ontvangen, maar kunnen deze niet verwerken omdat de betaling voor de productiekosten is mislukt. In de meeste gevallen kun je contact opnemen met je bank om de betaling te autoriseren. We proberen de betaling één keer per dag opnieuw.



Gestaakte bestelling: We kunnen je order niet verwerken. Hier kunnen 3 redenen voor bestaan: (1) Geen verzendadres. (2) SKU-code is gewijzigd. (3) Afdrukoptie bestaat niet.