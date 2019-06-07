C-Type fotografische prints
Het ultieme printproces voor serieuze fotografen. C-type prints zijn fotografische archiefprints waarmee je de schoonheid van jouw afbeeldingen vastlegt en behoudt.
Het ultieme printproces voor serieuze fotografen. C-type prints zijn fotografische archiefprints waarmee je de schoonheid van jouw afbeeldingen vastlegt en behoudt.
2 museum kwaliteit C-Type papieren
Fuji Crystal is een archief papier met een semi-matte afwerking. Het papier is bedekt met een licht gestippelde textuur voor een zeer natuurlijke fotografische afwerking met subtiele kleuren. Geweldig veelzijdig papier en werkt goed met alle fotografische afbeeldingen. Behoudt kleuren op een zeer natuurlijke manier en geeft een gedetailleerde, prachtige 3-dimensionale fotografische reproductie. Onze populairste keuze.
Professioneel kleuren papier uit het Fuji Crystal Archive programma met een glanzende afwerking, die de kleur accentueert om een pittig en rijk gevoel te geven. Geeft je beeld meer contrast, glans en een krachtiger kleurgevoel in vergelijking met Fuji Matt, hoewel het tonale eigenschappen en nauwkeurige reproductie behoudt.
We printen alleen op de beste papieren, van topmerken zoals Hahnemühle, Kodak & Fuji Film Professional. Een proefpakket is de beste manier om zelf te zien en te voelen hoe ze zijn. Slechts €18
Een professionele print wordt gemaakt met behulp van de allerbeste hoge-definitie apparatuur en de beste materialen, allemaal gecontroleerd door expert printers. Wanneer je een professionele afdruk bestelt, zie je meteen het verschil.
Print op elk gewenst formaat. We snijden het papier bij volgens je specifieke wensen. Als je bestand witte randen bevat, blijven deze zichtbaar op de eindafdruk. Getoonde prijzen zijn exclusief btw.Bekijk Alle Prijzen
Kies afdrukformaat:
|Voorbeeld afdrukformaat
|Fuji Mat of Glans
|Fuji Pearl
|Fuji Flex
|Alle C-type papierprijzen
|A5
|6.07€
|10.44€
|23.06€
|A4
|7.82€
|13.06€
|29.36€
|A3
|9.57€
|15.68€
|35.66€
|A2
|12.19€
|19.19€
|45.11€
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Papier type
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Duurzaamheid
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Afwerking
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Gewicht
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Papierkleur
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Max print grootte
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Textuur
|Fuji Matt
|Hoogste duurzaamheid
|Licht Glanzend/satijn
|231 gsm
|Helder wit
|127cm
|Glad
|Fuji Gloss
|Hoogste duurzaamheid
|Glanzend
|246 gsm
|Helder wit
|127cm
|Glad
Tips voor het kiezen van het beste papier voor je kunstwerken en nog veel meer.
Bekijk hoe je uiteindelijke print zal uitkomen en test kleur- en lichtinstellingen
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