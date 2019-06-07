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C-Type Fuji Matt

Fuji Crystal is een archief papier met een semi-matte afwerking. Het papier is bedekt met een licht gestippelde textuur voor een zeer natuurlijke fotografische afwerking met subtiele kleuren. Geweldig veelzijdig papier en werkt goed met alle fotografische afbeeldingen. Behoudt kleuren op een zeer natuurlijke manier en geeft een gedetailleerde, prachtige 3-dimensionale fotografische reproductie. Onze populairste keuze.