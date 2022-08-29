Niveau 3: creëer koopurgentie met een tijdelijke printverkoop

In dit artikel laten we je zien hoe je een tijdelijke printverkoop succesvol plant, lanceert en marketet. Maar voordat we vertellen hoe, beginnen we met waarom dit belangrijk is. Kunst brengt vreugde, geluk en betekenis in het leven van mensen. Het kan hun stemming verbeteren, emoties oproepen, hen verbinden met de plek waar het hangt (zoals hun huis) en hen in contact brengen met gelijkgestemden die van hetzelfde soort werk houden en dezelfde overtuigingen delen.

Tot zover goed nieuws! Maar hier zit het probleem: kunst is een niet-noodzakelijke aankoop. Mensen kunnen die in hun hoofd dus moeilijker rechtvaardigen dan dingen die ze als absolute noodzaak zien. Het kan een van de beste aankopen van hun leven zijn, maar ze hebben een klein duwtje nodig om hem te doen. Daar komt de tijdelijke printverkoop in beeld. De schaarste en urgentie van dit type verkoop is precies de stimulans die ze nodig hebben om tot aankoop over te gaan.

Een andere reden waarom de tijdelijke printverkoop goed werkt, is dat je er afzonderlijke projecten als losstaande verkopen mee kunt lanceren. Dat is heel handig om een actueel thema in je werk verder te brengen en erover te praten.

Tot slot helpt de aanpak met een tijdelijke printverkoop je om je marketing- en verkoopinspanningen af te bakenen. Je kunt je 4-6 weken op de printverkoop richten, omzet maken, en dan verdergaan en jezelf de vrijheid en focus geven om nieuwe kunstwerken te maken. Oké, dan nu het plan!

Je plan voor 6 weken

Je gaat je tijdelijke printverkoop lanceren over een periode van 6 weken. Wat je tijdsindeling betreft, raden we aan 1 volle dag te reserveren, idealiter aan het begin van de week, om de komende week te plannen. Daarna heb je elke dag 1-2 uur nodig om de strategie en content uit de volgende onderdelen uit te voeren. Om dit makkelijker te maken, raden we je sterk aan een socialemediaplanner zoals Later te gebruiken, en Mailchimp om je marketingmails te automatiseren.

We hebben een lanceringsplan voor 6 weken samengesteld dat je een duidelijk gesprekskader geeft. Zo ziet dat eruit:

Oké, we nemen je nu stap voor stap mee door elke fase van het 6-wekenplan, met contentvoorbeelden.

Week 1: voorbereiding

Hoewel we deze stap als onderdeel van de lanceringschronologie hebben opgenomen, heb je deze voorbereidende taken waarschijnlijk al gedaan bij de lancering van je winkel of als je onze marketing 101-cursus hebt gevolgd. Zo niet, of voor een opfrisser van wat je moet instellen voordat je je printverkoop kunt marketen, gebruik dan deze checklist.

Week 2: begin met het waarom

Je ‘waarom’, ‘waar’ en ‘wie’

Waarom doe je wat je doet? Wat zijn je diepgewortelde drijfveren of je filosofie? Hoe spelen je persoonlijkheid, je leven of je omgeving een rol in je werk en ideeën? Door dit uiteen te zetten, zorg je dat mensen je op de lange termijn volgen en in je investeren.

Victoria Park zet haar humoristische persoonlijkheid centraal in deze Instagram Reel, die natuurlijk overgaat in haar werk en een band met haar volgers schept:

De socialemediacontent van EGOR is net zo goed onderdeel van haar kunstpraktijk als haar schilderijen. Deze contentstijl is uitgegroeid tot een consistente merkidentiteit die ons haar persoonlijkheid, stijl en stem laat zien:

Je onderzoek & inspiratie

Dit hangt samen met je ‘waarom’ en volgt er natuurlijk uit. Het proces van inspiratie opdoen, locaties bekijken, moodboards maken of schetsen is de creatieve ontwikkeling waarin je het waarom, de raison d’être, verkent.

We zijn fan van de heel directe verbinding tussen de atelieromgeving en het werk bij Danii Pollehn. Dit is een boeiend bericht vol details en informatie over de kunstenaar en haar creatieve verbeelding:

In de stijl van een roadtripdagboek laat Amber Emmi ons de plekken zien die haar inspireren en die rechtstreeks in haar werk terugkomen. Je voelt ook de rust die het water haar geeft:

Atelierbezoek met de kunstenaar aan het woord

Het atelier van een kunstenaar voedt het werk en wordt er op een heel directe manier door gevoed. Omringd zijn door je eigen werk is een constante herinnering aan het thema en de voortgang van je praktijk. Bij schilders bijvoorbeeld geeft de rommel karakter en het gevoel van een plek van creatieve experimenten. Dit is een geweldige plek om het werk samen met de kunstenaar te bespreken.

Het historische verhaal neemt je mee door de geschiedenis van Richard Haines en geeft de kijker het duidelijke gevoel dat zijn werk de culminatie is van zijn levenservaringen. Het atelier als decor is een fantastisch creatief hulpmiddel:

Dit type langere video, zoals Sara Shamma die gebruikt, kan dieper ingaan op het leven en het proces van de kunstenaar, zodat de kijker het werk, de drijfveren erachter en het maakproces beter begrijpt:

Deze video laat voelen hoe de ruimte die Jadé Fadojutimi creëert het werk zelf beïnvloedt. Dat geeft context aan het werk en het proces en stelt de kijker in staat het werk te begrijpen en te plaatsen. Verhalen over het creatieve proces en de betekenis van het werk geven de kijker meer vertrouwen om het werk te kopen, en helpen hem of haar het werk uit te leggen aan mensen die het bij hen thuis zien:

Atelierbezoek zonder de kunstenaar aan het woord

Dit doet alles van hierboven, maar losser: zonder interview of pratende kunstenaar en zonder de context van het werk.

Deze video gebruikt een lineair verhaal om je een kijkje te geven in de dagelijkse routine van Lisa Elly en de omgeving waarin ze werkt. Zo krijgen kopers een achtergrondverhaal over waar het werk is gemaakt, om aan anderen te vertellen. Goede muziekkeuze, passend bij het tempo van de montage:

In deze video gebruikt Tommy Wells een visueel verhaal in voor/na-stijl, wat een meer zintuiglijke en tactiele kijkervaring oplevert. De montage en muziekkeuze weerspiegelen het verhaal van de video goed:

Interview met de kunstenaar

Dit lijkt op een atelierbezoek, maar is er subtiel anders dan. Het atelierbezoek richt zich meer op de creatieve omgeving en het proces. Het interview met de kunstenaar kan overal plaatsvinden en gaat meer over inspiratie en de geschiedenis van de kunstenaar.

Deze video heeft een prima tempo en gaat meteen naar de kern van de zaak, wat belangrijk is om de aandacht van kijkers vast te houden. David Magee is bescheiden en een uitstekende verteller. Al met al krijg je een echt gevoel voor de kwaliteit van zijn werk en zijn denkproces:

Dit video-interview legt heel goed de filosofie van Alec Soth en zijn relatie met zijn vak uit. Het is emotioneel en zelfreflectief, wat helpt om Alecs karakter uit te drukken. Creatief gezien laat de video hoorbare vragen weg en bevat hij minimale scènes met de pratende kunstenaar, wat een geweldig tempo en een mooie visuele stijl oplevert:

Dit interview in ‘gespreksstijl’ van de Martin Parr Foundation, waarbij een derde het gesprek leidt, is een boeiende techniek die niet veel creatieve montage vraagt. Met een statief, wat lampen en een vertrouwde interviewer maak je dit zelf heel eenvoudig:

De kunstenaar over zijn of haar creatieve aanpak & stijl

Dit doet hetzelfde als hierboven, maar losser en met de focus op kortere content. Dit is een kans om op een lichtere, soms humoristische manier over aanpak en stijl te praten.

Je krijgt in deze video een echt gevoel voor de speelse persoonlijkheid van Cat Machin. In grote lijnen schetst de video haar inspiratie en drijfveren, zonder de diepere details waar je bij een interview op zou ingaan:

@cathrinmachin BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity #foryou #space #astro ♬ Lofi – Domknowz

Hier loopt Martin Parr hoorbaar door het werk en het proces, met een visuele montage voor de context. Dit is een traditionelere maar effectieve techniek:

Begin het project te teasen

Naarmate de ‘waarom’-fase naar zijn hoogtepunt gaat, wil je het werk uit het project gaan teasen. Je volgers zijn inmiddels klaar voor de volgende fase, dus het is belangrijk dit te doen om ze betrokken te houden.

Een prachtig beeld van Diane Hill met een favoriet werk, terwijl ze de voltooiing van een recent, nog niet onthuld project teaset. Het gebruik van een emotionele caption en een beeld waarop zij zelf te zien is, schept een band met de kijker:

Een videodagboek van een fotoshoot, voor beelden die gebruikt worden om een aankomende printverkoop te promoten en de prints te verkopen, is een geweldige manier om over een printverkoop te praten zonder over de printverkoop zelf te praten. Mooie content van Victoria Park:

In dit bericht documenteert Paul Hart de processen achter de schermen die nodig zijn om het project te realiseren. Met de caption wordt de kijker geprikkeld met wat er aan de horizon ligt:

Week 3: de projectonthulling

De projectonthulling

Dit is de grote onthulling, de grote projectdrop! Deze content toont je publiek het complete project zonder diepere context. Om een vergelijking met de mode te maken: dit is je ‘lookbook’. Deze content is bedoeld om nieuwsgierigheid en hype te creëren.

De muziekkeuze van Octavi Arrizabalaga past heel goed bij de kunst. Het gevoel van schaal, detail en vakmanschap in het werk wordt aangevuld met een vleugje achtergrondverhaal. De kijker wil meer ontdekken over het werk:

Alex Pidgeon heeft tekst aan het begin goed gebruikt om de kijker meteen nieuwsgierig te maken. Geweldige muziekkeuze om 2 redenen: 1, de punkesthetiek past bij de visuele content en 2, de beelden wisselen op de beat van de muziek, wat een heel meeslepende kijkervaring oplevert:

Het tempo en de muziekkeuze van Dhir Jakharia brengen deze montage tot leven! Afsluiten met een beeld van de kunstenaar schept een tastbaardere verbinding tussen het werk, de omgeving en de kunstenaar:

Licht het project toe

Dit volgt natuurlijk op je projectonthulling en is je kans om het concept van het project in detail toe te lichten en het verhaal of proces achter elk beeld te bespreken. Dit zou content in interviewstijl moeten zijn, met de kunstenaar aan het woord of met voice-over.

Deze video van Pie Aerts bouwt met succes een emotionele band op met de kijker. De focus ligt op het goede doel, de reis en uiteindelijk de nalatenschap die Pie probeert op te bouwen. Het schetst het beeld dat je geld goed wordt besteed als je bij Pie koopt:

Deze video combineert de drijfveren van Trent Parke om het project te maken met ‘making of’-content achter de schermen, verankerd in zijn atelier, omringd door prints. Hij vangt zijn passie en geeft tegelijk details over zijn proces. Dit is een schitterend voorbeeld van dit type videocontent:

Het is altijd zo mooi om een kunstenaar met zoveel enthousiasme en persoonlijkheid over zijn werk te horen praten. Dat schept verbinding. De gespreksstijl en de chemie tussen de kunstenaar, Ben Ashton, en de videograaf (zijn vrouw, fotograaf Fiona Garden) brengen de persoonlijkheid in de video echt naar voren:

Achter de schermen

Dit is een dagboek van de periode waarin je het werk maakte. De focus ligt minder op het creatieve proces en meer op de reis in en rond dat maken. Dit is een fantastische kans om op een persoonlijker, herkenbaarder of intiemer niveau contact te maken met je volgers.

Goed gebruik van TikTok-trends door Cat Machin. Het lichte en humoristische script maakt de content intiemer en meer gedreven door persoonlijkheid, en dat is precies het gevoel dat je met content achter de schermen wilt overbrengen:

Het LinkedIn-bericht van Jan Erik Waider is een voorbeeld van hoe je met foto’s en tekst over het achtergrondverhaal kunt vertellen. Let op hoe het verhaal zich ontvouwt, ondersteund door een reeks beelden die de kijker een completer plaatje geven:

We zijn fan van dit videodagboek in montagestijl van Ian Lauer. Door het terrein en de omstandigheden in beeld te brengen, krijg je een echt gevoel voor zijn toewijding aan zijn vak:

Het maakproces

Als aanvulling op de content achter de schermen richt dit zich op het creatieve proces. Door mensen te laten zien hoe je je werk maakt, toon je je vakmanschap en vaardigheid, wat hen uiteindelijk meer vertrouwen geeft om te kopen.

Dit is schitterend van Oums. Geweldig gebruik van geluid om de materialen van de kunstenaar uit te lichten. Dat geeft de kijker een tactieler gevoel van het proces van de kunstenaar. De muziek, de montage en de variatie in camerahoeken maken het al met al een heel boeiende video:

Deels onthulling, deels proces: deze video van Ulmann ziet er gewoon prachtig uit. Het geluid van de tape die wordt losgetrokken heeft ook een bevredigend asmr-gevoel, gecombineerd met enkele verrassende kleuren die tevoorschijn komen:

Nog een video die onthulling en creatief proces combineert. Dit is een adembenemende clip van Ian Lauer, die heel goed past bij zijn muziekkeuze. Het verschil tussen de echte scène en het voltooide kunstwerk geeft je ook een duidelijk besef van Ians artistieke vaardigheid:

Vroege toegang tot de printverkoop via inschrijving voor je mailinglijst

In de afgelopen weken heb je sterke betrokkenheid bij dit project opgebouwd. Nu is het moment om de aankomende printverkoop te communiceren, met een sterke CTA voor vroege toegang.

In dit voorbeeld heeft George Townley zijn visuele stijl verwerkt in de pagina met het inschrijfformulier, en teaset hij op de achtergrond enkele prints, wat zijn CTA om in te schrijven versterkt:

Save the (launch) date

Nu je printverkoop iets meer dan een week weg is, gebruik je de ingebouwde herinneringstools van Instagram & TikTok om de lancering van je printwinkel aan te kondigen, zodat je ook de geïnteresseerden in je publiek bereikt die zich nog niet voor je mailinglijst hebben ingeschreven.

We vinden dit voorbeeld van Delphian Gallery goed vanwege het directe taalgebruik en de duidelijke call-to-action. De boodschap simpel houden over wat je publiek krijgt als ze zich op de lijst zetten, is de sleutel tot goede conversie.

Week 4: de printonthulling

Het printproductieproces

Laten zien hoe de prints worden gemaakt is een geweldige manier om nieuwsgierigheid op te bouwen voor de verkoop. Door de kwaliteit en het proces te communiceren, kun je mensen alvast interesseren voor het aankomende printassortiment.

Deze video van Cat Machin laat zien dat de prints stuk voor stuk met de hand worden gemaakt en van hoge kwaliteit zijn. Dat geeft context aan de gevraagde prijs:

Deze video van Octavi Arrizabalaga is sterk omdat hij de zorg voor verpakking en bezorging laat zien, altijd een zorg voor kopers, en bovendien de editienummers van de gelimiteerde editie toont en vertrouwen wekt in de printkwaliteit:

Dit bericht van PichiAvo illustreert de schaal van de prints heel goed. Grafisch maakt het het gelimiteerde karakter van de oplage duidelijk door het hele assortiment prints samen te tonen:

De printonthulling

Net als bij je projectonthulling geeft dit kijkers de eerste blik van dichtbij op het werk in printvorm. Je teaset kwaliteit en detail om nieuwsgierigheid op te bouwen voor de printverkoop.

Dit is een sterke onthullingsvideo van Dustin Gibson. Hij toont de printkwaliteit heel goed, geeft ook een gevoel van de schaal en maakt heel duidelijk wanneer de verkoop begint:

Hoewel het geen print is, combineert deze onthullingstechniek van Courtney Kinnare schaal en spanning. Deze stijl van korte content kun je gebruiken om je Stories mee te doorspekken:

Toon de schaal van de prints

Dit helpt potentiële klanten om de producten minder als abstracte objecten te zien en meer als iets dat bij hen thuis zou kunnen hangen. Het helpt ook om de prijs in context te plaatsen.

We vinden dit bericht van Daniel Mullen goed omdat het de kunstenaar duidelijk laat zien en een band met de kijker schept. De ateliersetting geeft een idee van het werk dat in het stuk is gegaan:

Danii Pollehn heeft haar unieke stijl echt gevangen in dit bericht. We houden van het samenspel tussen de schaduw en de prijs; het geeft een mooi gevoel voor de inspiratie van het werk:

Week 5: de printverkoop

Aankondigingen dat de printverkoop live is

Communiceer de aftelling en de lancering van de printverkoop. Dit moet verwachting opbouwen en fomo creëren bij je volgers. De CTA om je in te schrijven voor vroege toegang moet overal duidelijk zijn. Noem concrete tijden en data.

We zijn fan van deze Instagram Reel van Liv Lee. Door te vermelden dat er jaren aan de winkel is gewerkt, creëert haar caption slim vraag. De CTA voor gratis verzending is duidelijk, net als de beschrijvende productdetails. En als kers op de taart heeft de video een geweldig tempo en ritme:

In dit bericht combineert Gustavo Minas een beeld van de print (dat ook de schaal toont) met een beschrijvende caption met sterke redenen om te kopen:

Toon het printassortiment

Dit laat potentiële klanten het volledige assortiment prints zien dat te koop is. De focus ligt hier meer op de productdetails, zoals papier, editienummers en prijs. Het is ook goed om wat context te geven over het project voor wie je eerdere content heeft gemist.

Dit mooie bericht van Sander Patelski toont het printassortiment samen in één overzicht, wat een gevoel van thema geeft. Het helpt mensen ook om er een uit te kiezen die hen aanspreekt:

We vinden dit bericht van Tom Lewis goed. In een ateliersetting neemt Tom je mee door het assortiment en deelt hij persoonlijke details, waardoor je meer een band met het product krijgt:

Toon de prints aan de muur

Je laat potentiële klanten zien hoe het kunstwerk er bij hen thuis uit kan zien. Dat geeft een gevoel van schaal, waardoor het product minder abstract lijkt en de kans groter wordt dat ze kopen.

Bij statementstukken is het heel belangrijk om te laten zien hoe ze de sfeer in een ruimte bepalen, en dit voorbeeld doet dat heel goed. Een mooi voorbeeld hiervan van Franck Geradart:

Verzending en unboxing van prints

Hier draait alles om productkwaliteit en detail. Een drempel bij online kopen is vaak het gebrek aan persoonlijke service die je in een winkel wel krijgt. Dit laten zien is de toegevoegde waarde die twijfelende klanten helpt overtuigen.

Mooi bericht van Circa art. Het is goed in elkaar gezet, met natuurlijk een geweldige track, en het laat de zorgvuldige verpakking en de certificaten zien. Het toont ook hoeveel prints er al zijn verkocht, wat urgentie overbrengt aan potentiële kopers:

De close-up camerahoeken, het asmr-achtige geluid en de keuze van achtergrondmuziek door Carly Renee geven de kijker het gevoel dat er echte zorg is besteed aan de laatste voorbereiding:

Deel persaandacht voor de verkoop

Het doel hier is om je status als gevestigd kunstenaar te communiceren. Dit gebruik van social proof geeft potentiële klanten het vertrouwen dat ze investeren in een gewaardeerde kunstenaar. Het helpt ook om hun aankoop te rechtvaardigen wanneer ze met vrienden en familie over de kunstwerken praten.

Bij pers, features en andere vormen van aandacht word je bijna altijd getagd in hun sociale content. Dat opnieuw delen is een simpele en bescheiden manier om je persaandacht doorlopend te communiceren. Hier twee voorbeelden hiervan van Sander Patelski & Paul Hart:

Week 6: de afronding

Bedankt voor de steun

Dit is een bescheiden en oprecht teken van dankbaarheid. Communiceer aan je supporters wat hun steun je mogelijk maakt en dat toekomstige verkopen voor wie het heeft gemist via je mailinglijst worden aangekondigd, met een CTA om zich in te schrijven.

Dit is een mooie reeks Stories & Reels van Prints for Wildlife. Ze maken hun dankbaarheid duidelijk en laten vooral hun gezichten zien, wat de emotionele band met hun publiek van supporters versterkt.

Laat je blije klanten zien

Bedank je kopers door een beeld van het werk aan hun muur te delen. Moedig je kopers aan hun aankoop te posten en vertel ze dat je het zult delen.

Victoria Park & Diane Hill delen alle Stories waarin ze zijn getagd en voegen ze toe aan een Highlight. Zo hebben toekomstige potentiële kopers een plek waar ze deze waardevolle reacties kunnen vinden.

Terugblik op de printverkoop

Sluit het gesprek over je printverkoop af met een terugblik op de afgelopen 6 weken.

We vinden deze video van Vital Impacts goed omdat het een emotionele terugblik is die de kwaliteit van het werk, de inzet van alle betrokkenen en het succes van de printverkoop uitlicht:

Zoals je ziet aan de reeks contentvoorbeelden in dit artikel, is een tijdelijke printverkoop organiseren een flinke inspanning. Maar als je de structuur uit deze gids volgt, is het waarschijnlijk dé beste techniek om urgentie naar je winkel te brengen en prints te verkopen. Ben je dus serieus over het online verkopen van kunstprints, dan raden we je sterk aan er 1-3 per jaar te doen!