Hoe je je account instelt om online kunst te verkopen

Ontdek welke gegevens je aan je account moet toevoegen om online te kunnen verkopen, waaronder merk, handtekening en betaalmethode.

Je ‘kunstwinkel’

In creativehub is je ‘kunstwinkel’ de plek waar je accountinstellingen die specifiek gericht zijn op de verkoop van online kunst aantreft. Let op: Dit is niet hetzelfde als je Shopify-winkel.

Je vindt je kunstwinkel door eerst in te loggen op creativehub en dan klik je op het profielpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer in het vervolgkeuzemenu ‘Instellingen’.

Merk en winkelgegevens

Onze service is white label, wat betekent dat we je bestellingen verzenden naar je klanten in een merkloze verpakking.

Op het verzendlabel kunt u ook je eigen winkelgegevens en een logo toevoegen. Vul hiervoor de velden in voor ‘Merk & winkeldetails’ in bij je ‘kunstwinkel’.

Beperkte oplages en handtekeningen

Via creativehub kun je je kunst in beperkte oplage verkopen. De verkoop in beperkte oplage zal een echtheidscertificaat bevatten dat samen met de bestelling naar de koper wordt verzonden.

Je moet aangeven door wie het kunstwerk is gemaakt om het certificaat geldig te laten zijn. In de meeste gevallen ben je dit zelf, maar als je namens iemand anders verkoopt, kun je ook zijn/haar gegevens invoeren.

Het certificaat heeft een veld voor een digitale handtekening, dat overeenkomt met de naam van de artiest.

Merknaam voor certificaten

Naast de naam en handtekening van de kunstenaar kan het echtheidscertificaat ook je merk bevatten, zoals je logo.

Betaalkaart voor orderverwerking

Wanneer je verkoopt via Shopify, wordt de volledige betaling van de koper direct gestort op je Shopify account.

Vervolgens schrijven we apart de productiekosten af via je creativehub-account. Om deze betaling te kunnen doen, moet er een betaalkaart aanwezig zijn, die je kunt toevoegen via de pagina ‘Betalingsinstellingen’ in ‘Kunstwinkel-instellingen’.