Hoe pas ik beperkte oplage certificaten toe op bestanden?

Hoe je een artiestennaam en handtekening kunt toepassen op de afdruk die je als beperkte oplage wil verkopen.

Aan de slag

Wanneer je artiestennaam, handtekening en logo allemaal zijn ingesteld voor je beperkte oplagecertificaat, moet je dit certificaat vervolgens toewijzen aan product(en) die je wil verkopen.

Als je nog geen artiestennaam hebt ingesteld, klik je hier voor een kort overzicht van het proces.

Beperkte oplagecertificaten toewijzen

Navigeer naar ‘Bestanden’ in het linkermenu van je creativehub-account.

Selecteer vanaf hier bestand(en) waarop je het beperkte oplagecertificaat wil toepassen met behulp van het selectievakje linksboven in het bestandsvoorbeeld. Klik vervolgens op ‘Bewerken’ in het rechtermenu.

Zodra op ‘Bewerken’ is geklikt, wordt er een klein venster geopend. Selecteer je artiestennaam in de vervolgkeuzelijst ‘Kunstenaar’ en selecteer vervolgens je logo.