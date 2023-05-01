Moeten mijn klanten aan de grens iets betalen?

Of je klant aan de grens moet betalen, hangt af van het bestemmingsland. Als er kosten zijn, gaat het om de omzetbelasting van dat land, maar die wordt vaak aangeduid als douanekosten, inklaringskosten, invoerkosten, invoerrechten, importbelasting of importheffingen.
Zo werkt het:
- Orders die naar de Verenigde Staten, de EU en het Verenigd Koninkrijk worden verzonden, worden niet aan de grens belast
- Voor de overige landen hangt het af van de waarde van de zending. Boven een bepaalde waarde wordt de omzetbelasting van dat land in rekening gebracht. Via deze link bekijk je die minimumwaarden