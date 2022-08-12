Hoe voeg ik randen toe aan printproducten in creativehub?

Je kunt randen aan je prints toevoegen wanneer je in creativehub de verkoopinstellingen op het bestand toepast.

Selecteer de print waaraan je randen wilt toevoegen Klik rechts op ‘Sell as print’ (verkopen als print)

Hier maak je je printproducten aan. Klik op de knop ‘Add print size’ (printformaat toevoegen).

Je bent nu op het scherm waar je je printproducten instelt. Kies in het uitklapmenu ‘custom size (print only)’ (eigen formaat, alleen print)

Vul het gewenste printformaat en de randen in.

Klik op ‘Save’ als je klaar bent.