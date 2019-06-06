Proefpakketten printpapier
Absoluut de beste manier om echt de verschillen in onze opties voor foto en fine art papieren te zien, is door een van onze voordelige sample packs te bestellen.
Absoluut de beste manier om echt de verschillen in onze opties voor foto en fine art papieren te zien, is door een van onze voordelige sample packs te bestellen.
Elk pakket bevat het volledige assortiment van 11 professionele fine art Giclée- en C-type papieren. Wanneer je je pakket ontvangt, zie je zelf hoe elk papier met de hand is gekozen vanwege zijn specifieke kenmerken: coating, textuur, reflectie en de manier waarop het kleur weergeeft.
Ons illustratie-proefpakket bevat een reeks prachtige handgetekende en geschilderde afbeeldingen, met een scala aan kleuren en onderwerpen, elk geprint op het papier dat volgens ons het beste past bij de kleuren, sfeer en details.
18€Bestel nu
Ons foto-proefpakket bevat een reeks foto's, van portretten tot landschappen, met uiteenlopende details, elk geprint op het papier dat volgens ons het beste past bij de kleuren, sfeer en details.
18€Bestel nu
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