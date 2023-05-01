Is mijn website gekoppeld aan jullie dropshippingservice?

Zodra je je website aan creativehub hebt gekoppeld, staat die koppeling in je creativehub-account vermeld. Zie je de koppeling niet in je account, dan is je website niet goed gekoppeld en ontvangen wij de orders van je klanten dus niet. Zo controleer je het:

Klik op je profielicoon rechtsboven op de pagina Kies ‘Art store settings’ (instellingen kunstwinkel) in het uitklapmenu Klik op ‘Integrations’ (integraties) in het menu links Hier staan je websitekoppelingen. Is je website gekoppeld, dan tonen we de URL van je website met daarnaast een knop ‘Disconnect’ (ontkoppelen). Is je website niet gekoppeld, dan zie je de knop ‘Connect’ (koppelen).

