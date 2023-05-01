Wat betekent de afhandelingsstatus van een order?

De afhandelingsstatus van een order laat zien in welke fase je order zit: in productie, verzonden of misschien met een fout.
Je vindt de afhandelingsstatus van je order op de pagina ‘Store fulfilment’ (orderafhandeling) in je creativehub-account. Hoe je je dropshippingorders in creativehub bekijkt, lees je in dit artikel.
Hieronder leggen we elke status uit:
- New order (nieuwe order): order ontvangen en naar productie gestuurd
- In Production (in productie): de order wordt afgehandeld
- Dispatched (verzonden): de order is naar de klant verzonden
- Card required (betaalkaart vereist): er is geen betaalkaart gekoppeld aan je creativehub-account. Je moet een kaart toevoegen, zodat we de afhandelingskosten kunnen afschrijven en je order kunnen verwerken.
- Payment failed (betaling mislukt): de order kan niet worden verwerkt omdat de betaling van de afhandelingskosten (afgeschreven van je kaart) is mislukt. Los dit op met je bank, zodat we de betaling opnieuw kunnen proberen en je order kunnen verwerken.
- Suspended order (opgeschorte order): de order kan niet worden verwerkt om een van deze drie redenen:
- Er ontbreekt een verzendadres in de ordergegevens
- De SKU-code van het printproduct op de website verschilt van de code die in creativehub is aangemaakt
- De bestelde ‘Print’-optie op de website bestaat niet in creativehub.