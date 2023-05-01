Wat betekent de afhandelingsstatus van een order?

De afhandelingsstatus van een order laat zien in welke fase je order zit: in productie, verzonden of misschien met een fout.

Je vindt de afhandelingsstatus van je order op de pagina ‘Store fulfilment’ (orderafhandeling) in je creativehub-account. Hoe je je dropshippingorders in creativehub bekijkt, lees je in dit artikel.

Hieronder leggen we elke status uit: