In de afgelopen 9 jaar hebben we een 5-fasen­systeem geperfectioneerd om het succes van elke drop te maximaliseren:

1. Bouw een samenhangend marketingplan.

2. Kies het juiste product en de juiste prijs.

3. Lanceer op het optimale moment.

4. Produceer en lever het kunstwerk foutloos.

5. Analyseer de resultaten — en groei ervan.

Elke drop versterkt je groei en bouwt stap voor stap aan een sterker merk en een loyale verzamelaarsbasis.