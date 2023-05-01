Krijgen creativehub-producten een Shopify-fulfilmentlocatie?

Wanneer je je Shopify-winkel aanmaakt, wordt om een adres gevraagd; dat wordt standaard je ‘winkellocatie’. Producten die je handmatig in Shopify aanmaakt, worden standaard vanaf deze locatie afgehandeld.

Wanneer je producten importeert vanuit creativehub, worden ze toegevoegd aan een nieuwe locatie die onze app aanmaakt, met de naam ‘Creativehub Fulfilment’. Zo zien beide eruit in je Shopify-instellingen > locaties:

Creativehub-producten en hun varianten die je naar je Shopify-winkel importeert, worden automatisch aan deze locatie toegewezen. Wijzig je de locatie handmatig, dan handelen wij orders met deze variant(en) niet af: