Verstuurd alsof
het direct van
jou komt
Bij het opbouwen van lange relaties met klanten is het creëren van een onmiskenbaar merk zeer belangrijk. Dit is niet alleen onvergetelijk voor de klantervaring, maar het draagt ook bij aan professionalisme. Wij maken dit mogelijk met onze opties voor personalisatie.
Productkeuze
Complete witte-labeldienst
Wij sturen verzend- en trackingmeldingen direct naar je klant. Wees gerust: nergens in het bestelproces wordt theprintspace genoemd. Op het verzendetiket kun je ook je eigen branding opnemen.
Voeg een eigen infoblad of bedankbriefje toe
Kies voor een extra personal touch en stuur een infoblad bij je bestelling. Je kunt je eigen A4-ontwerp uploaden, wat we printen op robuust kunstpapier. We sturen 1 uniek infoblad per bestelling.
Lees startgids
Certificaten van echtheid met merk
Authenticeer je kunst met beperkte oplages. Kies uit 5 verschillende prachtige certificaten van echtheid waaraan je je merk en digitale handtekening kunt toevoegen om ze verder te personaliseren.
Over beperkte oplages
Fulfilment
Gegarandeerde Fulfilmentservice
Geautomatiseerde Fulfilment
Van bestelling tot levering is geen betrokkenheid vereist
Jouw merk, prominent aanwezig bij elke zending
Bijgehouden beperkte oplages
Gratis certificaat en optionele digitale handtekening op de print
Altijd actuele wereldwijde tracking voor elke verzonden bestelling
Krijg ondersteuning bij het instellen van je winkel en hulp bij bestellingen, 7 dagen per week
Gratis, Snelle Vervangingen
Bestelling beschadigd tijdens transport? Wij verzenden snel een vervanging op onze kosten
Duurzame verpakking
Biologisch afbreekbare verpakking gemaakt van gerecyclede materialen
Klimaatneutrale Service
Van begin tot eind klimaatneutraal, zodat je kunstverkopen dat ook zijn
Snel wereldwijd verzonden
Wanneer je verkoopt, moet er een echte print van galeriekwaliteit bij je klanten terechtkomen. Wij verzenden je kunst overal naartoe, ja overal! En het beste is dat de service van begin tot eind klimaatneutraal is.
Orderfulfilment, op jouw manier
Met één schakelaar kun je besluiten om bestellingen voor bepaalde regio’s zelf te fulfilen. Bijvoorbeeld: je bevindt je in Australië en wilt die bestellingen lokaal afhandelen. Als alternatief kun je, voor sommige landen waarvan wij weten dat zij bij invoer omzetbelasting heffen, ervoor kiezen deze vooraf te betalen via de ‘delivery duties paid’-service.