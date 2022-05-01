We bieden een selectie van kant-en-klare lijsten van A-formaat. Kies uit 2 soorten, premium en basic. Beide soorten bieden een witte en zwarte afwerking. Als je afbeelding niet in A-formaat is, kunnen we een passe-partout gebruiken zodat het in de lijst past. We zetten het kunstwerk dan in de lijst zodat het gereed is om aan de muur gehangen te worden.