Dropship de complete ervaring
Als je serieus bezig bent met het online verkopen van je kunst, heb je volwaardige kunstproducten, consistente kleurweergave en een gegarandeerd resultaat voor je klanten nodig. Wanneer je onze diensten gebruikt, kun je net als toonaangevende kunstenaars wereldwijd rekenen op onze druk- en dropship diensten.
Productkeuze
Met of zonder lijst. Het is jouw keuze
Bied je klanten het perfecte product met 11 professionele fine art & fotopapieren en kant-en-klare lijsten om uit te kiezen.
KUNST DOOR NIKI USAGI & JAVI LORBADA
Hahnemühle German Etching
Giclée
Ilford Cotton Textured
Ilford Cotton Textured is een Giclée kunstpapier met veel textuur. Het biedt een sterke weergaven van zwarte tinten en een goede kleurintensiteit met een textuur die de inkt vasthoudt en het licht vangt.
Giclée
Canson Baryta
Geweldig voor afbeeldingen met een hoog contrast, evenals fluorescerende en levendige kleuren. De Baryta basis creëert witter wit en dieper zwart, terwijl de zijdezachte reflecterende coating de details en definitie van de afbeeldingen verbeteren.
Giclée
Epson Semi Gloss
Een lichtgewicht zijdeglans veelzijdig papier, gekozen voor de fotografische esthetiek, levendige kleurweergave, hoog contrast en robuust gevoel.
Giclée
Hahnemühle Bamboo
Dit is onze duurzaamste optie gemaakt van 90% bamboevezels en 10% katoen. Dit natuurlijke, warme en vlakke kunstpapier is vrij van optische witmakers en biedt maximale bescherming tegen veroudering.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Met een gladde sinaasappelschil textuur en een heldere neutraal witte basis creëert het natuurlijke zwart-wit-kleuren en biedt een levendige kleurweergave en uitstekend detail. Populair bij fotografen.
Giclée
Hahnemühle Photorag
De supermatte afwerking van Hahnemühle Photorag maakt dit papier een van onze populairste opties onder kunstenaars, illustratoren en fotografen. Het papier geeft gedempte zwarttinten met een gelijkmatige kleurweergave en uitstekende details.
Giclée
Hahnemühle German Etching
Dit zwaargewicht papier heeft een enigszins warme basistint en een krachtige gevlekte textuur. Het creëert een afdruk met levendige kleuren en diepe/rijke zwarttinten die hoog zijn in contrast.
C-Type
Fuji Matt
Fuji Crystal archiefpapier met semimatte finish. Geweldig veelzijdig papier en werkt goed met alle fotografische afbeeldingen.
C-Type
Fuji Gloss
Geeft je beeld meer contrast, glans en een krachtiger kleurgevoel in vergelijking met Fuji Matt, hoewel het tonale eigenschappen en nauwkeurige reproductie behoudt.
C-Type
Fuji Flex
Dit hoogglanspapier voelt plastic aan met een warme basiskleur en een ultrahoogglans finish voor luxe en rijke kleuren.
C-Type
Fuji Pearl
Fuji Pearl heeft een rijke metallic basis. De kleuren hebben een reflecterend, metallic en driedimensionaal gevoel. Middentonen en hoge lichten krijgen extra helderheid en een iriserende glans.
Giclée
Hahnemühle Photorag
De supermatte afwerking van Hahnemühle Photorag maakt dit papier een van onze populairste opties onder kunstenaars, illustratoren en fotografen. Het papier geeft gedempte zwarttinten met een gelijkmatige kleurweergave en uitstekende details.
Giclée
Hahnemühle Pearl
Met een gladde sinaasappelschil textuur en een heldere neutraal witte basis creëert het natuurlijke zwart-wit-kleuren en biedt een levendige kleurweergave en uitstekend detail. Populair bij fotografen.
Giclée
Epson Semi Gloss
Een lichtgewicht zijdeglans veelzijdig papier, gekozen voor de fotografische esthetiek, levendige kleurweergave, hoog contrast en robuust gevoel.
Papiersoorten
Foto & fine art printpapieren
Illustratie & fine art
De voorkeur van illustrators, beeldend kunstenaars, schilders, grafisch ontwerpers en fotografen.
Fotografische kunst
Voornamelijk gebruikt door fotografen, hoewel soms door andere visuele kunstenaars die zoeken naar een uniek effect.
Proefpakket kunstpapier
Ons illustratie-proefpakket bevat een reeks prachtige met de hand getekende en geschilderde afbeeldingen, met een verscheidenheid aan kleuren en onderwerpen. Ze worden getoond op het papier waarvan wij vinden dat het het beste past bij de kleuren, sfeer en details.
€18 Bestel Nu
KUNST DOOR JONATHAN PRYCE
Lijsten
Kant-en-klare lijsten op maat
We bieden een selectie van kant-en-klare lijsten van A-formaat. Kies uit 2 soorten, premium en basic. Beide soorten bieden een witte en zwarte afwerking. Als je afbeelding niet in A-formaat is, kunnen we een passe-partout gebruiken zodat het in de lijst past. We zetten het kunstwerk dan in de lijst zodat het gereed is om aan de muur gehangen te worden.
Meer dan 20% van de online kunstkopers koopt ingelijste werken. Als je dit niet in je shop aanbiedt, zullen je verkopen dus lager uitvallen. Er zijn 3 heel eenvoudige stappen om een lijst te kiezen en een compleet, kant-en-klaar kunstproduct beschikbaar te maken in je shop.
Lijst- & Passe-partoutstijlen
Momenteel beschikbaar in de maten A4, A3, A2, A1