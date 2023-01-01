Je kunstmerk en de prijs van je prints

Je merk doet ertoe

Als kunstenaar of galerie is het belangrijk om jezelf als kwaliteitsmerk te positioneren, en als je dat doet, is het essentieel om de prijzen te vragen die daarbij horen. Vraag je te weinig, dan daalt de perceptie van je kwaliteit.

Een sterk merk heeft een eigen, unieke stem, en hier is het goede nieuws: niet alleen je kunstwerk is uniek, jij bent dat ook, net als je drijfveren om het te maken. Een merk bouwen betekent dus niet alleen focussen op het kunstwerk; de kunstenaar is er een essentieel onderdeel van. Mensen geloven in kunstenaars; de aankoop van kunst is simpelweg de uiting van dat geloof in jou.

Dit advies geldt net zo goed voor galeries. Galeries cureren werk omdat ze een stijl, een beweging, een soort werk vertegenwoordigen dat hen aanspreekt, en de kunstenaars die het maken. Je moet een unieke merkvisie creëren rond de galerie en het team, inclusief de kunstenaars die je vertegenwoordigt en de curatoren. Het draait allemaal om het communiceren van je uniciteit, de visie en de persoonlijkheid; kortom het waarom… waarom je het werk maakt of cureert dat je maakt.

Laten we naar de cijfers kijken

Als kunstenaar: wanneer je je authentieke creatieve stem hebt gevonden en gepassioneerd bent over je werk, voelen mensen dat. Wanneer mensen verliefd worden op je werk, wanneer het iets voor ze betekent, wanneer ze jou als kunstenaar willen steunen… dan is prijs nog steeds belangrijk, maar vergelijken ze je niet met andere A4-prints of met stockkunst op Redbubble en vergelijkbare sites.

We moeten dus zorgen als deze loslaten: “ja, maar op Etsy koop je een A4-print voor ongeveer 27 € ($30)”. Je verzamelaars hebben besloten jouw werk te kopen. Betekent dat dat je kunt vragen wat je wilt? Nee, je moet prijzen vragen die vergelijkbaar zijn met ander authentiek, origineel werk van kunstenaars en galeries.

Kunstwerk en printwinkel van Quentin Monge

Op basis van onze uitgebreide marktervaring en data hebben we een reeks prijzen opgesteld die de marktprijzen zijn voor hoogwaardige originele kunst, professioneel geprint op fine-art niveau door toegewijde kunstenaars. Bekijk die prijzen hier.

Of je je merk nu al hebt gevestigd of er nog naartoe werkt, en of het nu een bijverdienste is of je hoofdberoep: het is van levensbelang dat je de reis op de juiste manier begint. Daar hoort bij dat je de juiste prijzen vraagt en van begin tot eind de kwaliteit levert die bij de verwachtingen van die prijs past.

Communicatie is de sleutel

Het is niet genoeg om werk van hoge kwaliteit te maken en toegewijd te zijn aan je creativiteit. Je moet die kwaliteit ook communiceren en je merk als kunstenaar in dat segment positioneren.

Apple, Mercedes en Nike hebben producten van hoge kwaliteit, maar mensen geloven alleen dat ze van hoge kwaliteit zijn dankzij de marketing en communicatie, die de merkperceptie creëren. Een merk bouwen is geen trucje of oplichterij; je moet je beloftes nakomen. Maar als je geen hoge kwaliteit communiceert, zal niemand raden dat je kunst en prints van hoge kwaliteit zijn.

Je denkt misschien dat dit vanzelf duidelijk is als je naar je kunst kijkt, maar jij denkt dat alleen omdat je weet wat erin zit. Je gaat ervan uit dat anderen dat ook wel zullen raden. De realiteit is: dat doen ze niet.

Daarom hier een lijst met dingen die we je aanraden om de kwaliteit van je kunst en prints, en daarmee van je merk, over te brengen. Zie het als een startpunt:

Zo communiceer je je merk

Zorg voor een website van hoge kwaliteit

Met een strak, modern ontwerp dat de beelden goed laat zien en snel navigeert

Die je werk groepeert in series rond thema’s of projecten

Die uitlegt wie je bent en waarom je het werk maakt dat je maakt

Die je creatieve proces & de achtergrond van de projecten laat zien

Die de kwaliteit van de prints en lijsten van dichtbij toont, net als andere producten die je verkoopt

Die snelle, betrouwbare levering biedt bij het afrekenen

Die het werk in mooie interieurs toont, zodat de verzamelaar zich de print aan de muur kan voorstellen. We raden hiervoor diensten als Artplacer aan

Vertel over duurzaamheid. Prints die je bij ons maakt zijn klimaatneutraal, inclusief de bezorging.

Website van Kyler Steele, die veel van de onderstaande punten goed uitvoert

Gebruik sociale media om

Te vertellen over alle fasen van de levenscyclus van projecten: van ideeën tot onderzoek, werk in uitvoering, productie, het klaarmaken van de prints en andere producten… tot de lancering van de collectie/drop

Rechtstreeks met je publiek te praten en je werk een menselijk gezicht te geven

Je persoonlijkheid te laten zien. Mensen geloven in kunstenaars. De aankoop van kunst is de uiting daarvan

Bied werk aan dat

Gesigneerd en genummerd is (wij bieden dit gratis aan, zie hier)

In gelimiteerde editie is (wij bieden echtheidscertificaten voor gelimiteerde edities, zie hier)

Ingelijst of niet ingelijst is (wij bieden prachtige, stevige FSC-gecertificeerde lijsten, zie hier)

Het hele jaar door in thematische drops wordt uitgebracht (gebruik onze stapsgewijze gids)

Voorzie je verpakking van je branding en stuur een bedankbrief mee (bekijk hier je opties)

Tot slot, en dit is van levensbelang: leg uit hoe het kopen van een print jou helpt om werk te blijven maken, of, als je een galerie bent, hoe het de kunstenaar steunt. Het is essentieel om iemand zo’n echt goede reden te geven om de beslissing te nemen het werk te kopen. Dit is je call-to-action, en die moet je regelmatig herhalen.

Vermijd de weg van de minste weerstand

Het is soms verleidelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen en de bovenstaande lijst met communicatie-essentials te omzeilen. Die weg van de minste weerstand is denken dat je werk wel verkoopt als je de prijs maar laag houdt. Dat is echt niet de juiste aanpak; we raden deze manier van denken sterk af. Niet alleen zul je moeite hebben om winst te maken, je doet jezelf ook tekort nadat je jaren hebt besteed aan het ontwikkelen van je vaardigheden en je oeuvre.

Een merk opbouwen en de reputatie van dat merk waarmaken is de manier om een duurzame carrière voor de lange termijn op te bouwen. Verkopen op prijs is een slechte zet, want er is altijd wel iemand die het goedkoper doet dan jij en die jouw kosten niet heeft, en voor je het weet stellen AI-tools iedereen in staat zijn eigen generieke kunst te maken.

Maar AI maakt geen unieke kunst; het is een samenraapsel van wat er al is, en het heeft geen authentieke creatieve stem. En AI maakt ook geen kunstenaars. Kunst is een uiting van de menselijke ervaring, dus zet jezelf in beeld, geloof in jezelf en bouw als kunstenaar een merk waarmee je je werk correct kunt prijzen, in lijn met de kwaliteit van het product en de moeite die je erin hebt gestoken. Zo kun je:

Prints op tijd aan klanten leveren

Je herhaalaankopen en mond-tot-mondreclame laten groeien

Winst maken om in je werk te herinvesteren

Wil je goede voorbeelden zien van socialemediaberichten van kunstenaars met een sterk merk? Lees dan dit artikel.

Gratis advies over je merk en kunstcarrière

Geloof ons niet zomaar op ons woord! Luister naar het eerste seizoen van onze podcast, met interviews met 10 geweldige kunstenaars en enkele van onze best verkopende klanten. In elke aflevering delen ze hun advies over hoe ze een zelfvoorzienende kunstcarrière hebben opgebouwd door online originele werken en/of prints te verkopen.

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