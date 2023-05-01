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Waar stel ik branding in voor mijn dropshippingorders?

Je uploadt je brandinggegevens in het onderdeel ‘Brand settings’ (merkinstellingen) in creativehub. Zo doe je dat:

  1. Klik op je profielicoon rechtsboven
  2. Kies ‘Art store settings’ in het uitklapmenu
  3. Kies ‘Brand settings’ in het menu links

Op deze pagina vind je aparte onderdelen voor:

Bijgewerkt op oktober 2026

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