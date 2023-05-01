Waar stel ik branding in voor mijn dropshippingorders?

Je uploadt je brandinggegevens in het onderdeel ‘Brand settings’ (merkinstellingen) in creativehub. Zo doe je dat:
- Klik op je profielicoon rechtsboven
- Kies ‘Art store settings’ in het uitklapmenu
- Kies ‘Brand settings’ in het menu links
Op deze pagina vind je aparte onderdelen voor:
- Een kunstenaar aanmaken & handtekeningen uploaden (meer hierover)
- Branding van certificaten voor gelimiteerde edities (meer hierover)
- Branding op de verpakking (meer hierover)
- Gepersonaliseerde inserts (meer hierover).