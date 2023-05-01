Hoe koppel ik mijn website aan creativehub via de API?

Wat doet een API?

API staat voor Application Programming Interface. Het is een stuk software of code waarmee twee afzonderlijke applicaties informatie kunnen uitwisselen.

Met de API van theprintspace integreer je onze dropshippingoplossing met elke website of mobiele app. De orderafhandeling werkt via de informatie-uitwisseling die de API mogelijk maakt.

Moet ik de API gebruiken voor mijn website?

Met onze API koppel je onze dropshippingoplossing aan elke website of mobiele app. Dit is vooral interessant voor galeries, instellingen, bedrijven of kunstenaars met een op maat geprogrammeerde website of een website met veel verkeer.

Hoe integreer ik de API met mijn website?

API’s zijn complexe webdevelopmentoplossingen. Je hebt hiervoor waarschijnlijk de hulp van een webdeveloper nodig. Je kunt ook zelf aan de slag met de API aan de hand van deze API-documentatie.

Andere manieren om je kunst te dropshippen

We hebben ook 6 plug-and-play-integraties, voor onder andere Shopify, Wix, Etsy, Squarespace en WooCommerce. Met onze snelle gidsen verkoop je in een handomdraai je kunst via deze websiteplatforms! Ga nu aan de slag.