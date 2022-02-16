Onze Giclée-papierfabrikanten gebruiken alleen grondstoffen van duurzame bosbeheergebieden. Dit programma zorgt voor het behoud en de bescherming van biodiversiteit, het vernieuwen van de bosomgevingen en het verminderen van de impact van bosexploitatie van bosgebieden voor volgende generaties. Het papier gemaakt bij hun papiermolen is gecertificeerd voor de traceerbaarheid van de houtvezels van niet-bedreigde bossen.

Onze C-type prints worden gedrukt op Fuji Crystal Archive-papier en verwerkt met Fuji-chemie. Het productieproces van Fuji draait volledig op windenergie; ze genereren ook hun eigen energie met vijf windturbines en een grote naverbrander. Ze hebben ook een waterzuiveringsinstallatie samen met aangrenzende bedrijven. Fujifilm leeft de regelgeving na met het S-klassesysteem, dat beperkingen oplegt aan stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. In de afgelopen jaren is de nadruk gelegd op dierenwelzijn door samen met ingenieurs verschillende methoden te testen bij onderzoek naar huidgevoeligheid. We zijn ons ervan bewust dat het C-type proces gebruikmaakt van het edelmetaal zilver als fundamentele component om fotografische prints van hoge kwaliteit te produceren. Zilver is de grondstof voor de lichtgevoelige emulsie die op het papier wordt aangebracht om onze fotografische prints te produceren. Het zilverresidu en de bijproducten van het fotografische proces zijn kostbare grondstoffen die we na het printen terugwinnen en recyclen.