Klimaatneutraal kunst drukken sinds 2019
theprintspace is de eerste fine art en foto drukdienst in het VK die compleet klimaatneutraal is.
Klimaatneutraal
Wat bedoelen we met klimaatneutraal kunst drukken?
We zijn volledig klimaatneutraal. Dit betekent dat we onze uitstoot zo veel mogelijk verminderen voordat we alle koolstofemissies compenseren waar ons bedrijf verantwoordelijk voor is, waaronder:
Bestanden uploaden
Schatting van je computerverbruik bij het uploaden naar ons systeem.
Cloud computing
Microsoft Azure cloud computing platform gebruiken.
Printproductie
Onvermijdelijke emissies veroorzaakt door drukken en verpakken.
Leveringen
Vervoeren van de prints van onze studio naar jouw voordeur.
Stappen
Hoe hebben we klimaatneutraliteit bereikt?
Koolstofuitstoot minimaliseren
De eerste stap naar klimaatneutraliteit was het verminderen van onze CO2-uitstoot. We hebben dit bereikt door wanneer mogelijk groene koeriers zoals DHL, GoGreen en Green Courier te gebruiken. Verder hebben we alleen leveranciers van duurzame energie gebruikt waaronder ecotricity en Stadtwerke Düsseldorf, plus elektrische fietsen voor transport. We hebben wereldwijd drukkers wat betekent dat we de luchtpost kunnen vermijden bij het versturen van bestellingen.
Onvermijdelijke emissies berekenen
Zodra we onze CO2-uitstoot zo veel mogelijk hebben verminderd, is er een berekening gedaan van onze milieu-impact door carbonfootprint.com. Dit rapport bevat onze prestaties, een overzicht van onze voetafdruk en verdere aanbevelingen om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Dit rapport is openbaar beschikbaar. Download ons koolstofverbruik rapport
Wat is koolstofcompensatie?
Wij weten dat het alleen compenseren voor onze uitstoot klimaatverandering niet voldoende aanpakt, maar het is een directe en meetbare methode om verantwoordelijkheid te nemen voor onze koolstofvoetafdruk. Na uitgebreid onderzoek hebben we ontdekt dat het investeren in duurzame energie de meest effectieve manier is om te compenseren, aangezien het oneindige energievoorziening biedt met een direct effect.
Identificeer CO₂-uitstoot
Investeer in projecten die de resterende uitstoot compenseren.
Resultaat = Netto-nul uitstoot (CO₂-neutraal)
Recyclebaar & Biologisch Afbreekbaar
Duurzame verpakking
Klimaatneutraal zijn is niet het hele verhaal, want bij theprintspace maken we ons zorgen om plasticvervuiling. De materialen die wij gebruiken om je bestellingen te produceren zijn zorgvuldig geselecteerd om de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd je bestellingen in perfecte staat bij je aankomen.
Zijn alle theprintspace-diensten klimaatneutraal?
Ja, alle diensten bij theprintspace zijn 100% klimaatneutraal.
Worden de Giclée- en C-type papieren gemaakt van duurzame materialen?
Onze Giclée-papierfabrikanten gebruiken alleen grondstoffen van duurzame bosbeheergebieden. Dit programma zorgt voor het behoud en de bescherming van biodiversiteit, het vernieuwen van de bosomgevingen en het verminderen van de impact van bosexploitatie van bosgebieden voor volgende generaties. Het papier gemaakt bij hun papiermolen is gecertificeerd voor de traceerbaarheid van de houtvezels van niet-bedreigde bossen.
Onze C-type prints worden gedrukt op Fuji Crystal Archive-papier en verwerkt met Fuji-chemie. Het productieproces van Fuji draait volledig op windenergie; ze genereren ook hun eigen energie met vijf windturbines en een grote naverbrander. Ze hebben ook een waterzuiveringsinstallatie samen met aangrenzende bedrijven. Fujifilm leeft de regelgeving na met het S-klassesysteem, dat beperkingen oplegt aan stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. In de afgelopen jaren is de nadruk gelegd op dierenwelzijn door samen met ingenieurs verschillende methoden te testen bij onderzoek naar huidgevoeligheid. We zijn ons ervan bewust dat het C-type proces gebruikmaakt van het edelmetaal zilver als fundamentele component om fotografische prints van hoge kwaliteit te produceren. Zilver is de grondstof voor de lichtgevoelige emulsie die op het papier wordt aangebracht om onze fotografische prints te produceren. Het zilverresidu en de bijproducten van het fotografische proces zijn kostbare grondstoffen die we na het printen terugwinnen en recyclen.
Zijn de verpakkingsmaterialen voor kunst- & fotoprint bestellingen duurzaam?
Ja, alle verpakkingen voor klantenbestellingen zijn een mix van duurzame, recyclebare of biologisch afbreekbare producten.
Zijn de leveringen van mijn kunstprint & lijstbestellingen klimaatneutraal?
Ja, we berekenen de koolstofemissies die door het bezorgen van bestellingen worden veroorzaakt en compenseren deze door te investeren in duurzame energieprojecten.