Wat kosten de kant-en-klare lijsten voor dropshipping?

Onze kant-en-klare lijsten voor dropshipping zijn gemaakt van hout en glas. De profielen zijn er in drie kleuren: zwart, wit of eiken. Je kunt ook een kartonnen passe-partout laten snijden en plaatsen, in zwart, wit, crème of ivoor. Hieronder vind je de prijzen van deze lijstproducten (in US dollar):

Beeldverhouding 1,41:1 (Europese A-formaten)

A4 A3 A2 A1 $ Alleen lijst $34,32 $41,89 $61,34 $89,76 Lijst + passe-partout $37,40 $45,73 $66,71 $96,26

Beeldverhouding 1:1 (vierkant)

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm $ Alleen lijst $40,63 $46,88 $65,63 Lijst + passe-partout $44,69 $51,56 $72,19

Beeldverhouding 4:5

28x35 cm 40x50 cm $ Alleen lijst $40,15 $52,05 Lijst + passe-partout $43,41 $56,93

Beeldverhouding 3:4

30x40 cm 60x80 cm $ Alleen lijst $41,90 $118,45 Lijst + passe-partout $45,86 $129,34

Beeldverhouding 5:7

70x100 cm $ Alleen lijst $158,18 Lijst + passe-partout $167,34

Beeldverhouding 2:3

30x45 cm 40x60 cm $ Alleen lijst $45 $57,50 Lijst + passe-partout $48,75 $63,75

Lees hier meer over onze kant-en-klare lijsten