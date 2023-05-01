Wat kosten de kant-en-klare lijsten voor dropshipping?

Onze kant-en-klare lijsten voor dropshipping zijn gemaakt van hout en glas. De profielen zijn er in drie kleuren: zwart, wit of eiken. Je kunt ook een kartonnen passe-partout laten snijden en plaatsen, in zwart, wit, crème of ivoor. Hieronder vind je de prijzen van deze lijstproducten (in US dollar):
Beeldverhouding 1,41:1 (Europese A-formaten)
|A4
|A3
|A2
|A1
|$
|Alleen lijst
|$34,32
|$41,89
|$61,34
|$89,76
|Lijst + passe-partout
|$37,40
|$45,73
|$66,71
|$96,26
Beeldverhouding 1:1 (vierkant)
|30x30 cm
|40x40 cm
|50x50 cm
|$
|Alleen lijst
|$40,63
|$46,88
|$65,63
|Lijst + passe-partout
|$44,69
|$51,56
|$72,19
Beeldverhouding 4:5
|28x35 cm
|40x50 cm
|$
|Alleen lijst
|$40,15
|$52,05
|Lijst + passe-partout
|$43,41
|$56,93
Beeldverhouding 3:4
|30x40 cm
|60x80 cm
|$
|Alleen lijst
|$41,90
|$118,45
|Lijst + passe-partout
|$45,86
|$129,34
Beeldverhouding 5:7
|70x100 cm
|$
|Alleen lijst
|$158,18
|Lijst + passe-partout
|$167,34
Beeldverhouding 2:3
|30x45 cm
|40x60 cm
|$
|Alleen lijst
|$45
|$57,50
|Lijst + passe-partout
|$48,75
|$63,75
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