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Wat kosten de kant-en-klare lijsten voor dropshipping?

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Onze kant-en-klare lijsten voor dropshipping zijn gemaakt van hout en glas. De profielen zijn er in drie kleuren: zwart, wit of eiken. Je kunt ook een kartonnen passe-partout laten snijden en plaatsen, in zwart, wit, crème of ivoor. Hieronder vind je de prijzen van deze lijstproducten (in US dollar):

Beeldverhouding 1,41:1 (Europese A-formaten)

A4A3A2A1
$Alleen lijst$34,32$41,89$61,34$89,76
Lijst + passe-partout$37,40$45,73$66,71$96,26

Beeldverhouding 1:1 (vierkant)

30x30 cm40x40 cm50x50 cm
$Alleen lijst$40,63$46,88$65,63
Lijst + passe-partout$44,69$51,56$72,19

Beeldverhouding 4:5

28x35 cm40x50 cm
$Alleen lijst$40,15$52,05
Lijst + passe-partout$43,41$56,93

Beeldverhouding 3:4

30x40 cm60x80 cm
$Alleen lijst$41,90$118,45
Lijst + passe-partout$45,86$129,34

Beeldverhouding 5:7

70x100 cm
$Alleen lijst$158,18
Lijst + passe-partout$167,34

Beeldverhouding 2:3

30x45 cm40x60 cm
$Alleen lijst$45$57,50
Lijst + passe-partout$48,75$63,75

Lees hier meer over onze kant-en-klare lijsten

Bijgewerkt op oktober 2026

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